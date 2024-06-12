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Тропические ливни в Центральной России выходят на пик
Фото Алексея Пирязева

Тропические ливни в Центральной России выходят на пик

Синоптики центра погоды «Фобос» прогнозируют дождливые дни до самых выходных.

На Европейскую территорию России прорвалась серия волновых циклонов из Адриатики. В них развились мощные, насыщенные влагой, кучево-дождевые облака.

— Наиболее интенсивные ливни ожидаются в Центральной России и на северо-востоке региона, где местами за сутки может вылиться свыше 1/3 месячного объёма влаги, — пишут синоптики. 

По мнению специалистов, на пик осадки выйдут вечером 12 июня. Затем ливни немного ослабеют, но в целом погода начнет налаживаться только во вторую половину дня четверга. До этого июньский план по осадкам будет перевыполнен почти в 1,5 раза. 

С пятницы осадки прекратятся, и на выходных температура вернется к показателям середины недели.

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сегодня, в 21:33 0
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