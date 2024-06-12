Какие дома в Туле останутся без света 13 июня

С 9.00 до 12.00: ул. М. Тореза, 5, 5-а, 7-а; пр. Тимирязева, 6.
С 9.00 до 16.00: ул. Тимирязева, 97-а, 99, 99-г.
С 9.00 до 17.00:
- ул. Мира, 50-а, 56, 56-а, 58;
- ул. Оружейная, 7-а;
- ул. Смидович, 2, 4, 4-а, 6-в;
- п. Косая Гора, Шахты Рвы 1-й пр., 2-24, 4-а, 18-а, 22- а, 26-а, 11; 2-й пр., 4, 12, 5, 13; 3-й пр. 1, 2, 10, 16, 4,
- улица Призаводской Рудник, 6;
- ул. Первомайская, 35-47 (нечётн.), 62-66 (чётн.), 47-а, 47-б, 51, 53, 66-в;
- ул. Демонстрации, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 144, 144-а, 146, 146-а, 149;
- ул. Дм. Ульянова, 22-32 (чётн.), 20-а;
- пер. Серебровский, 1-7 (нечётн.), 4-8 (чётн.);
- пр. Первомайский, 3-а;
- ул. Луговая, 2-8 (чётн.), 3, 5.