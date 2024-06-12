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Какие дома в Туле останутся без света 13 июня

Какие дома в Туле останутся без света 13 июня

Городские электрические сети составили список адресов, где планово отключат электроэнергию.

С 9.00 до 12.00: ул. М. Тореза, 5, 5-а, 7-а; пр. Тимирязева, 6.

С 9.00 до 16.00: ул. Тимирязева, 97-а, 99, 99-г.

С 9.00 до 17.00:

  • ул. Мира, 50-а, 56, 56-а, 58;
  • ул. Оружейная, 7-а;
  • ул. Смидович, 2, 4, 4-а, 6-в;
  • п. Косая Гора, Шахты Рвы 1-й пр., 2-24, 4-а, 18-а, 22- а, 26-а, 11; 2-й пр., 4, 12, 5, 13; 3-й пр. 1, 2, 10, 16, 4,
  • улица Призаводской Рудник, 6;
  • ул. Первомайская, 35-47 (нечётн.), 62-66 (чётн.), 47-а, 47-б, 51, 53, 66-в;
  • ул. Демонстрации, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 144, 144-а, 146, 146-а, 149;
  • ул. Дм. Ульянова, 22-32 (чётн.), 20-а;
  • пер. Серебровский, 1-7 (нечётн.), 4-8 (чётн.);
  • пр. Первомайский, 3-а;
  • ул. Луговая, 2-8 (чётн.), 3, 5.

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