Тульские приставы помогли 22 работникам молочного завода получить зарплату

Фото: r71.fssp.gov.ru

Судебные приставы помогли работникам молочного завода в Тульской области вернуть задолженность по зарплате. 22 работника завода по изготовлению молочной продукции пытались урегулировать вопрос выплаты заработной платы мирным путём, но не достигли результата – пришлось обращаться в суд.

Исполнительный лист о взыскании долга по зарплате на сумму 1978000 рублей поступил в отделение судебных приставов по Богородицкому и Воловскому районам. Приставы установили, что заводу принадлежит производственное оборудование, составили акт его описи и ареста.