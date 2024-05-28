Работодатели из сферы ОПК предложат тулякам более 650 вакантных рабочих мест

Фото предоставлено Центром занятости Тульской области.

Открытый отбор позволяет каждому соискателю пройти собеседование сразу с несколькими работодателями на одной площадке.

Кадровый центр «Работа России» приглашает туляков на ярмарку трудоустройства, где свои вакансии представят сразу 13 предприятий. Ярмарка состоится 30 мая с 14.00 до 16.00. Предварительная запись не требуется.

В ярмарке вакансий примут участие такие предприятия:

АО «БТК групп»;

ООО «ТОЗ-Энерго»;

АО «Спецприбор»;

АО «Полема»;

ООО «Промсорт-Тула»;

ОАО «Заря „Тульская обувная фабрика“»;

АО «Тулачермет»;

ООО «Тульская гармонь»;

ООО «ТПЗ-Сервис»;

ООО «Станкотехника»;

АО «Тулажелдормаш»;

ООО «МК ЖБИ»;

АО «Тульский завод резиновых технических изделий».

В числе вакансий с достойной заработной платой:

оператор станков с программным управлением от 72 000 руб.,

инженер-электроник от 88 000 руб.,

фрезеровщик ЧПУ от 75 000 руб.,

инженер-конструктор от 75 000 руб.,

инженер-программист от 79 000 руб. и др.

Открытый отбор позволяет каждому соискателю пройти собеседование сразу с несколькими работодателями на одной площадке. Ограничений по времени общения нет. За одно посещение соискатель успевает обсудить вакансии и условия работы в среднем с пятью работодателями.

На ярмарке специалисты Кадрового центра смогут проконсультировать всех желающих по вопросам подготовки к собеседованию, созданию резюме, бесплатному обучению и расскажут о возможностях открытия собственного дела.

Адрес мероприятия: ул. Демонстрации, 34 (второй этаж).