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Работодатели из сферы ОПК предложат тулякам более 650 вакантных рабочих мест
Фото предоставлено Центром занятости Тульской области.

Работодатели из сферы ОПК предложат тулякам более 650 вакантных рабочих мест

Открытый отбор позволяет каждому соискателю пройти собеседование сразу с несколькими работодателями на одной площадке.

Кадровый центр «Работа России» приглашает туляков на ярмарку трудоустройства, где свои вакансии представят сразу 13 предприятий. Ярмарка состоится 30 мая с 14.00 до 16.00. Предварительная запись не требуется. 

В ярмарке вакансий примут участие такие предприятия: 

  • АО «БТК групп»;
  • ООО «ТОЗ-Энерго»; 
  • АО «Спецприбор»;
  •  АО «Полема»;
  • ООО «Промсорт-Тула»;
  • ОАО «Заря „Тульская обувная фабрика“»;
  • АО «Тулачермет»;
  • ООО «Тульская гармонь»; 
  • ООО «ТПЗ-Сервис»; 
  • ООО «Станкотехника»; 
  • АО «Тулажелдормаш»;
  • ООО «МК ЖБИ»;
  • АО «Тульский завод резиновых технических изделий».

В числе вакансий с достойной заработной платой:

  • оператор станков с программным управлением от 72 000 руб.,
  • инженер-электроник от 88 000 руб.,
  • фрезеровщик ЧПУ от 75 000 руб.,
  • инженер-конструктор от 75 000 руб.,
  • инженер-программист от 79 000 руб. и др. 

Открытый отбор позволяет каждому соискателю пройти собеседование сразу с несколькими работодателями на одной площадке. Ограничений по времени общения нет. За одно посещение соискатель успевает обсудить вакансии и условия работы в среднем с пятью работодателями. 

На ярмарке специалисты Кадрового центра смогут проконсультировать всех желающих по вопросам подготовки к собеседованию, созданию резюме, бесплатному обучению и расскажут о возможностях открытия собственного дела.

Адрес мероприятия: ул. Демонстрации, 34 (второй этаж).

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