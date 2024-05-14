За три месяца туляки 267 раз пожаловались на работу банков

Фото из архива Myslo

С января по март жители Тульской области направили в адрес регулятора 449 обращений – на 25% меньше, чем за тот же период прошлого года.

На 8% снизилось число жалоб на работу банков в сфере потребительского и ипотечного кредитования – до 267. При этом несколько увеличилось число жалоб на мошенничество.

В три раза сократилось количество обращений, связанных с работой микрофинансовых организаций (до 45). В сфере страхования тоже произошло снижение – до 52 обращений. Это произошло за счет сокращения массовых шаблонов по уточнению коэффициента бонус-малус.

С 1 июля финансовые компании будут оперативнее отвечать на жалобы граждан: в течение 15 рабочих дней со дня их регистрации. При необходимости запроса дополнительных документов и материалов срок может быть продлён максимум на 10 дней.

Если вы столкнулись с тем, что финансовая организация нарушает ваши права, вы можете пожаловаться на нее в Банк России.