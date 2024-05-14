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За три месяца туляки 267 раз пожаловались на работу банков
Фото из архива Myslo

За три месяца туляки 267 раз пожаловались на работу банков

Региональное отделение Банка России обнародовало статистику за первый квартал 2024 года.

С января по март жители Тульской области направили в адрес регулятора 449 обращений – на 25% меньше, чем за тот же период прошлого года.  

На 8% снизилось число жалоб на работу банков в сфере потребительского и ипотечного кредитования – до 267. При этом несколько увеличилось число жалоб на мошенничество.  

В три раза сократилось количество обращений, связанных с работой микрофинансовых организаций (до 45). В сфере страхования тоже произошло снижение – до 52 обращений. Это произошло за счет сокращения массовых шаблонов по уточнению коэффициента бонус-малус. 

С 1 июля финансовые компании будут оперативнее отвечать на жалобы граждан: в течение 15 рабочих дней со дня их регистрации. При необходимости запроса дополнительных документов и материалов срок может быть продлён максимум на 10 дней.

Если вы столкнулись с тем, что финансовая организация нарушает ваши права, вы можете пожаловаться на нее в Банк России.

 

 

 

 

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Фотограф:
сегодня, в 08:20 0
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