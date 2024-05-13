Алексей Дюмин может занять пост первого заместителя министра обороны

По данным телеграм-канала «Брифинг», у главы Тульской области есть серьёзные шансы в ближайшее время сменить место работы.

Источники канала, ссылаясь на сотрудников оборонного ведомства, утверждают, что Алексей Дюмин, как один из самых преданных Владимиру Путину людей, может стать «президентским куратором» Минобороны.

«Дюмин - бывший адъютант Путина. Опыта армейской службы у Дюмина нет; работал в качестве заместителя министра обороны по стройке. Что касается его командования Силами спецопераций - опыт Крыма и эвакуации Януковича. Если Дюмин будет назначен в Минобороны, он фактически станет вторым Цаликовым, тот тоже не имел опыта военной службы, но являлся фактически теневым министром», - пишет «Брифинг».