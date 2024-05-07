  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. В Тулу прибыл Поезд Памяти: фоторепортаж - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
В Тулу прибыл Поезд Памяти: фоторепортаж
Фото Дмитрия Чербы.

В Тулу прибыл Поезд Памяти: фоторепортаж

Традиционную акцию накануне 9 Мая провели тульские железнодорожники Московской железной дороги.

По местам боевой славы в 14-й раз прошли специальные поезда, пассажирами которых стали школьники, военнослужащие, железнодорожники, жители Тульской и Калужской областей.

Утром 7 мая Поезда Памяти отправились из Белева, Мордвеса, Ефремова, Черни, проехали через 12 районов Тульской области и Козельский район Калужской области. Их пассажиры возложили цветы к мемориалам и воинским захоронениям, расположенным на станциях и остановочных пунктах Шепелево, Мышбор, Черепеть, Упа, Скуратово, Горбачево, Плавск, Лазарево, Ясная Поляна, Мордвес, Венев, Узловая, Дедилово, Криволучье, Волово, Жданка и др.

20240507_9127.jpg

В рамках акции в Новочерепетской школе Суворовского района прошло торжественное открытие мемориальной доски Герою Российской Федерации Анатолию Горшкову, имя которого с 2023 года с честью носит школа. С Анатолием Горшковым неразрывно связана история обороны Тулы. Именно он сформировал и возглавил Тульский рабочий полк в октябре 1941 года.

20240507_9137.jpg

Конечной точкой маршрута Поездов Памяти стал Московский вокзал в Туле. Возле мемориального комплекса «Героическим защитникам города-героя Тулы в годы Великой Отечественной войны» прошел митинг.
Заместитель председателя правительства Тульской области Ольга Гремякова поздравила собравшихся с предстоящим Днем Победы и отметила, что в акции «Поезда Памяти» ежегодно участвует много молодых людей.

20240507_9277.jpg

Участники возложили цветы к мемориалу. Акция завершилась концертной программой и экскурсией по экспозиции мемориального комплекса «Бронепоезд № 13 „Тульский рабочий“».

Галерея
показать все фотографии
Сюжет: День Победы-2024
Как Тула отметит День Победы — 2024: полная афиша
Культура
Как Тула отметит День Победы — 2024: полная афиша
сегодня, в 18:00, 8 257 0
Ольга Слюсарева и депутаты Тульской городской Думы приняли участие в памятных мероприятиях ко Дню Победы
Новости компаний
Ольга Слюсарева и депутаты Тульской городской Думы приняли участие в памятных мероприятиях ко Дню Победы
сегодня, в 17:00, 0 922 0
Спецпроект Myslo «Лица Победы»: расскажи о своем герое!
Жизнь Тулы и области
Спецпроект Myslo «Лица Победы»: расскажи о своем герое!
сегодня, в 09:31, 17 525 0
Большой фоторепортаж Myslo с генеральной репетиции военного парада в Туле
Жизнь Тулы и области
Большой фоторепортаж Myslo с генеральной репетиции военного парада в Туле
5 мая, в 16:52, 43 26922 -3

Следите за нашими новостями в удобном формате

Перейти в Дзен
сегодня, в 17:20 0
Другие статьи по темам
Событие
В Тулу прибыл Поезд Памятифоторепортаж
Место
Тула

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
В Туле спешка на перекрестке чудом не привела к ДТП
В Туле спешка на перекрестке чудом не привела к ДТП
Ольга Слюсарева и депутаты Тульской городской Думы приняли участие в памятных мероприятиях ко Дню Победы
Ольга Слюсарева и депутаты Тульской городской Думы приняли участие в памятных мероприятиях ко Дню Победы
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2024 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.