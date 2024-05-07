В Тулу прибыл Поезд Памяти: фоторепортаж

Фото Дмитрия Чербы.

По местам боевой славы в 14-й раз прошли специальные поезда, пассажирами которых стали школьники, военнослужащие, железнодорожники, жители Тульской и Калужской областей.

Утром 7 мая Поезда Памяти отправились из Белева, Мордвеса, Ефремова, Черни, проехали через 12 районов Тульской области и Козельский район Калужской области. Их пассажиры возложили цветы к мемориалам и воинским захоронениям, расположенным на станциях и остановочных пунктах Шепелево, Мышбор, Черепеть, Упа, Скуратово, Горбачево, Плавск, Лазарево, Ясная Поляна, Мордвес, Венев, Узловая, Дедилово, Криволучье, Волово, Жданка и др.

В рамках акции в Новочерепетской школе Суворовского района прошло торжественное открытие мемориальной доски Герою Российской Федерации Анатолию Горшкову, имя которого с 2023 года с честью носит школа. С Анатолием Горшковым неразрывно связана история обороны Тулы. Именно он сформировал и возглавил Тульский рабочий полк в октябре 1941 года.

Конечной точкой маршрута Поездов Памяти стал Московский вокзал в Туле. Возле мемориального комплекса «Героическим защитникам города-героя Тулы в годы Великой Отечественной войны» прошел митинг.

Заместитель председателя правительства Тульской области Ольга Гремякова поздравила собравшихся с предстоящим Днем Победы и отметила, что в акции «Поезда Памяти» ежегодно участвует много молодых людей.

Участники возложили цветы к мемориалу. Акция завершилась концертной программой и экскурсией по экспозиции мемориального комплекса «Бронепоезд № 13 „Тульский рабочий“».