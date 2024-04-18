Антимонопольщики проконтролируют цены на яйца перед Пасхой

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Федеральная антимонопольная служба мониторит оптово-отпускные цены на яйца, как на социально значимый продукт. Так, в первом квартале 2024 года на рынке наметилось снижение оптово-отпускных цен.

— Учитывая возможное увеличение спроса на куриные яйца в связи с предстоящим праздником Пасхи, ФАС России обращает внимание участников рынка на необходимость сдерживания цен на социально значимые продукты в интересах потребителей и соблюдения принципов ответственного ценообразования, — отметили в ведомстве. –В случае снижения себестоимости этой продукции ведомство рекомендует производителям предусмотреть соответствующее изменение ценовой политики и соблюдать запрет на необоснованное повышение цен. Торговым сетям служба рекомендует в случае снижения отпускных цен поставщиками яйца куриного транслировать его конечным потребителям.

При выявлении признаков нарушений служба примет меры антимонопольного реагирования.