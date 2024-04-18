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В Туле будут судить водителя автовоза, устроившего смертельное ДТП на улице Рязанской
Фото телеграм-канала Compas_71 Едем по Туле.

В Туле будут судить водителя автовоза, устроившего смертельное ДТП на улице Рязанской

Прокуратура вынесла обвинительное заключение.

28-летнего жителя Республики Адыгея будут судить за совершение преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека).

Рано утром 25 января он проехал регулируемый перекресток улиц Рязанской и Волоховской на запрещающий сигнал светофора. В результате чего его автовоз столкнулся с автомобилем марки Hyundai, а потом с припаркованным Ford Fusion.

Напомним, на месте ДТП скончалась 37-летняя тулячка, водитель автомобиля Hyundai. Она скончалась от полученных телесных повреждений на месте происшествия.

– Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Центральный районный суд Тулы для рассмотрения по существу, – отметили в пресс-службе облпрокуратуры. 

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смертельное ДТПДТП с автовозом
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улица РязанскаяТула

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