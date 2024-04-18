В Туле будут судить водителя автовоза, устроившего смертельное ДТП на улице Рязанской

Фото телеграм-канала Compas_71 Едем по Туле.

28-летнего жителя Республики Адыгея будут судить за совершение преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека).



Рано утром 25 января он проехал регулируемый перекресток улиц Рязанской и Волоховской на запрещающий сигнал светофора. В результате чего его автовоз столкнулся с автомобилем марки Hyundai, а потом с припаркованным Ford Fusion.



Напомним, на месте ДТП скончалась 37-летняя тулячка, водитель автомобиля Hyundai. Она скончалась от полученных телесных повреждений на месте происшествия.

– Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Центральный районный суд Тулы для рассмотрения по существу, – отметили в пресс-службе облпрокуратуры.