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С начала года на тульские оборонные предприятия устроились почти 3000 человек
Фото: пресс-служба правительства Тульской области

С начала года на тульские оборонные предприятия устроились почти 3000 человек

В областном правительстве состоялось заседание профильного Штаба, который был создан по поручению губернатора Алексея Дюмина.

Замминистра труда и социальной защиты Тульской области Светлана Ильюшина сообщила, что на предприятия оборонно-промышленного комплекса было принято почти 3000 специалистов, а с 2022 года в тульскую оборонку пришли 17 тысяч человек.

На платформе «Работа в России» размещены более 2200 вакансий от 21 организации. Более 70% из них относятся к рабочим специальностям. В этом году тульским оборонным заводам потребуется ещё около 3000 работников.

Особое внимание уделяется трудоустройству и возвращению на прежние рабочие места бывших участников СВО. По поручению главы региона стартовал кадровый проект «Время героев 71». Военнослужащие смогут получить образование, гарантированное трудоустройство и попасть в резерв управленческих кадров.

Предприятиям, которые приняли на работу соискателей от службы занятости, частично компенсируют расходы на зарплаты таким сотрудникам. Кроме того, возмещаются затраты предприятий на профессиональное обучение работников и соискателей. В этом году его пройдут более 100 желающих.

Эти меры направлены на решение ключевых задач нацпроекта «Производительность труда и поддержка занятости», инициированного президентом Владимиром Путиным.

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