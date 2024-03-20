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Волейболистки «Тулицы» разгромили «Атом-Курск»
Фото: пресс-служба ВК «Тулица»

Волейболистки «Тулицы» разгромили «Атом-Курск»

Матч завершился со счётом 3:0 в пользу наших спортсменок.

В рамках 26-го тура Pari Суперлиги девушки из ВК «Тулица» сыграли с командой «Атом-Курск». Первые три партии завершились с уверенным преимуществом тулячек –14:25, 18:25 и 22:25. Итог – красивая и безоговорочная победа! 

Тульские волейболистки заняли 7 место в турнирной таблице. «Тулица» провела 26 матчей и гарантировала себе выход плей-офф. Губернатор Алексей Дюмин поздравил команду и болельщиков:

– В регулярной части чемпионата наши девушки показывали отличный волейбол, добивались побед над сильнейшими командами России. «Тулица» выходит в четвертьфинал волейбольной Суперлиги третий год подряд – это результат большого труда каждого в составе команды. Желаю удачи в предстоящих играх плей-офф! Только вперед! 

Первая игра 1/4 финала пройдет на выезде 24 марта, ответная – в Туле 27 марта. Соперник станет известен позже. Если по итогам двух встреч победитель не определится, решающая игра пройдет на выезде 30 марта.

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