Волейболистки «Тулицы» разгромили «Атом-Курск»

Фото: пресс-служба ВК «Тулица»

В рамках 26-го тура Pari Суперлиги девушки из ВК «Тулица» сыграли с командой «Атом-Курск». Первые три партии завершились с уверенным преимуществом тулячек –14:25, 18:25 и 22:25. Итог – красивая и безоговорочная победа!

Тульские волейболистки заняли 7 место в турнирной таблице. «Тулица» провела 26 матчей и гарантировала себе выход плей-офф. Губернатор Алексей Дюмин поздравил команду и болельщиков:

– В регулярной части чемпионата наши девушки показывали отличный волейбол, добивались побед над сильнейшими командами России. «Тулица» выходит в четвертьфинал волейбольной Суперлиги третий год подряд – это результат большого труда каждого в составе команды. Желаю удачи в предстоящих играх плей-офф! Только вперед!

Первая игра 1/4 финала пройдет на выезде 24 марта, ответная – в Туле 27 марта. Соперник станет известен позже. Если по итогам двух встреч победитель не определится, решающая игра пройдет на выезде 30 марта.