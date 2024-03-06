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Туляков приглашают побороться за звание лучшего таксиста
Фото Алексея Пирязева

Туляков приглашают побороться за звание лучшего таксиста

Конкурс профессионального мастерства проводится с 2018 года в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги».

По словам министра транспорта и дорожного хозяйства Тульской области Родиона Дудника, цель конкурса — популяризировать профессию водителя такси и привлекать в таксомоторную отрасль ответственных и профессиональных водителей.

В официальном сообществе конкурса в соцсети «ВКонтакте» проходит голосование, с помощью которого ежемесячно определяется победитель в номинации «Народный таксист». Призы получит не только водитель такси, но и пассажиры, проголосовавшие за него.

А в декабре 2024 года среди участников сообщества будет разыграна одна путевка на федеральный этап конкурса.

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сегодня, в 07:40 +1
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