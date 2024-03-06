Туляков приглашают побороться за звание лучшего таксиста

По словам министра транспорта и дорожного хозяйства Тульской области Родиона Дудника, цель конкурса — популяризировать профессию водителя такси и привлекать в таксомоторную отрасль ответственных и профессиональных водителей.
В официальном сообществе конкурса в соцсети «ВКонтакте» проходит голосование, с помощью которого ежемесячно определяется победитель в номинации «Народный таксист». Призы получит не только водитель такси, но и пассажиры, проголосовавшие за него.
А в декабре 2024 года среди участников сообщества будет разыграна одна путевка на федеральный этап конкурса.