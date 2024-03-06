Как будут работать тульские МРЭО ГИБДД в праздничные выходные

Фото из архива Myslo

УГИБДД УМВД России по Тульской области сообщает, что в связи с предстоящими трёхдневными выходными отделения МРЭО не будут работать 8 и 10 марта. В субботу, 9 марта, будут работать шесть подразделений:

Отделение № 1 (192-й километр трассы М-2 «Крым») — с 9.00 до 16.45, тел.: 8 (4872) 32-44-14, 32-44-17, 32-44-09.

Отделение № 6 (Алексин, ул. Кутузова, д. 7) — с 9.00 до 16.45, тел.: 8 (48753) 6-30-05.

Отделение № 8 (Ефремов, Тульское шоссе, д. 139) — с 8.00 до 15.45, тел.: 8 (48741) 6-17-54.

Отделение № 9 (Киреевск, ул. Дорожников, д. 5) — с 9.00 до 16.45, тел.: 8 (48741) 6-09-26.

Отделение № 10 (Новомосковск, Узловский проезд, д. 5) — с 9.00 до 16.45, тел.: 8 (48762) 6-79-70.

Отделение № 11 (Суворов, Строителей, д. 2) — с 9.00 до 16.45, тел.: 8 (48763) 2-60-03.

С 11 марта все подразделения МРЭО ГИБДД будут работать в обычном режиме. Для удобства и экономии времени подать заявление на предоставление государственных услуг в отделениях МРЭО ГИБДД УМВД России по Тульской области можно через портал «Госуслуги».