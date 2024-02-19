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В тульских лесах будут наблюдать за короедом-типографом и непарным шелкопрядом
На фото - ловушка для вредителей. Фото Центра защиты леса Тульской области.

В тульских лесах будут наблюдать за короедом-типографом и непарным шелкопрядом

А также за рядом других вредителей.

В 2024 году сотрудники Центра защиты леса Тульской области будут вести наблюдение за состоянием лесов на общей площади 336 тыс. га. 

Наблюдать будут за такими вредителями: листовертка зеленая дубовая и боярышниковая, вершинный короед, ясеневая изумрудная узкотелая златка.

Новыми для специалистов филиала станут феромонные наблюдения за короедом-типографом и непарным шелкопрядом в лесах Тульской области. Это связано с тем, что ранее на лесных участках были обнаружены свежие повреждения хвойных насаждений короедом-типографом. А в соседней Московской области в лесах появился вредитель непарный шелкопряд.

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