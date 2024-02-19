Вильфанд: весеннее половодье будет непростым

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Более конкретные прогнозы делать пока рано.

Весеннее половодье в России после снежной зимы будет непростым. Об этом в интервью РИА «Новости» рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

По его словам, делать более конкретные прогнозы пока рано.

— Есть целый ряд факторов, которые говорят о том, будет ли весна ранней или поздней и какое будет половодье. Понятно, что оно будет непростое, но есть много разных факторов, — сказал Вильфанд.

Метеоролог напомнил, что на характер прохождения весеннего половодья влияют погода, водность подстилающей поверхности, количество влаги в метровом слое почвы и другие факторы.

Ранее синоптики заявили, что ранняя весна в этом году маловероятна. В марте–апреле нас ждут несколько волн существенных арктических вторжений.