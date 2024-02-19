  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. Вильфанд: весеннее половодье будет непростым - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
Вильфанд: весеннее половодье будет непростым
Фото из архива Myslo.

Вильфанд: весеннее половодье будет непростым

Более конкретные прогнозы делать пока рано.

Весеннее половодье в России после снежной зимы будет непростым. Об этом в интервью РИА «Новости» рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

По его словам, делать более конкретные прогнозы пока рано.

— Есть целый ряд факторов, которые говорят о том, будет ли весна ранней или поздней и какое будет половодье. Понятно, что оно будет непростое, но есть много разных факторов, — сказал Вильфанд.

Метеоролог напомнил, что на характер прохождения весеннего половодья влияют погода, водность подстилающей поверхности, количество влаги в метровом слое почвы и другие факторы.

Ранее синоптики заявили, что ранняя весна в этом году маловероятна. В марте–апреле нас ждут несколько волн существенных арктических вторжений. 

Следите за нашими новостями в удобном формате

Перейти в Дзен
Фотограф:
сегодня, в 17:09 +3
Другие статьи по темам
Люди
Роман Вильфанд
Место
Тула
Прочее
половодьесиноптикипаводок

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

На ул. Тульского Рабочего Полка ограничат движение и парковку транспорта
На ул. Тульского Рабочего Полка ограничат движение и парковку транспорта
В тульских лесах будут наблюдать за короедом-типографом и непарным шелкопрядом
В тульских лесах будут наблюдать за короедом-типографом и непарным шелкопрядом
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2024 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.