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В ночь на 1 января в Туле резко похолодает до -15 градусов
Фото Алексея Пирязева.

В ночь на 1 января в Туле резко похолодает до -15 градусов

Гидрометцентр выпустил предупреждение.

В связи с вторжением из Арктики холодной воздушной массы в Центральном федеральном округе ожидается резкое изменение характера погоды. Об этом сообщают синоптики Гидрометцентра.

Температура воздуха днем 31 декабря в Тверской, Ярославской, Костромской, Ивановской, Владимирской, Московской, Смоленской, Калужской, Тульской, Рязанской областях понизится до -15…-8 °С, на северо-востоке до -20°, ночью 1 января температура составит -23…-16 °С, в Костромской области до -28°.

Напомним, ранее синоптики прогнозировали, что новогодняя ночь будет аномально теплой. Сейчас же прогнозы говорят об обратном.

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сегодня, в 13:56 +3
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