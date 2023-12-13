Тульские гаишники помогли водителю фуры, застрявшей на скользкой дороге

Фото УГИБДД по Тульской области

Грузовик забуксовал на подъеме и не смог дальше продолжить движение.

Инспекторы ГИБДД оказали помощь водителю большегруза. Утром 5 декабря к экипажу в составе инспекторов ДПС Дмитрия Качанова и Михаила Раудиса обратился гражданин — сообщил о грузовом автомобиле, перекрывшем проезд автотранспорту на одной из улиц поселка Косая Гора.

Прибыв на место, инспекторы обнаружили стоящий поперек проезжей части дороги грузовой автомобиль с полуприцепом. Выяснилось, что на подъеме на скользкой дороге большегруз забуксовал и не мог продолжить движение. Все усилия водителя продолжить движение были безрезультатны.

Инспекторы ДПС оценили ситуацию и помогли транспортному средству безопасно спуститься с подъема задним ходом, перекрыв движение для других автомобилей.

Как сообщили в УГИБДД по Тульской области, спустя пять минут движение было восстановлено. Полицейские указали водителю большегруза более удобный маршрут для проезда в данных погодных условиях. Позднее мужчина позвонил на «телефон доверия» УМВД России и выразил благодарность неравнодушным сотрудникам ГИБДД.

В случае возникновения сложной дорожной ситуации обращайтесь к инспекторам ДПС. Сотрудники Госавтоинспекции окажут всевозможное содействие, при необходимости помогут с вызовом технической службы или эвакуатора.

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