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Тульские гаишники помогли водителю фуры, застрявшей на скользкой дороге
Фото УГИБДД по Тульской области

Тульские гаишники помогли водителю фуры, застрявшей на скользкой дороге

Грузовик забуксовал на подъеме и не смог дальше продолжить движение.

Инспекторы ГИБДД оказали помощь водителю большегруза. Утром 5 декабря к экипажу в составе инспекторов ДПС Дмитрия Качанова и Михаила Раудиса обратился гражданин — сообщил о грузовом автомобиле, перекрывшем проезд автотранспорту на одной из улиц поселка Косая Гора.

Прибыв на место, инспекторы обнаружили стоящий поперек проезжей части дороги грузовой автомобиль с полуприцепом. Выяснилось, что на подъеме на скользкой дороге большегруз забуксовал и не мог продолжить движение. Все усилия водителя продолжить движение были безрезультатны.

Инспекторы ДПС оценили ситуацию и помогли транспортному средству безопасно спуститься с подъема задним ходом, перекрыв движение для других автомобилей.

Как сообщили в УГИБДД по Тульской области, спустя пять минут движение было восстановлено. Полицейские указали водителю большегруза более удобный маршрут для проезда в данных погодных условиях. Позднее мужчина позвонил на «телефон доверия» УМВД России и выразил благодарность неравнодушным сотрудникам ГИБДД.

 

В случае возникновения сложной дорожной ситуации обращайтесь к инспекторам ДПС. Сотрудники Госавтоинспекции окажут всевозможное содействие, при необходимости помогут с вызовом технической службы или эвакуатора.

Вы можете звонить по телефонам:

  • дежурная часть ОБ ДПС Госавтоинспекции по г. Туле: 32-95-40 или 32-95-42;
  • дежурная часть ОБ ДПС Госавтоинспекции по Тульской области (М-2 «Крым» и М-4 «Дон»): 32-32-53 или 32-32-54;
  • для связи через мобильное приложение (Telegram, Viber): +7-999-374-36-13.

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