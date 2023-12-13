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«Будем работать в штатном режиме»: учителя прокомментировали фейки о нападениях на школы

«Будем работать в штатном режиме»: учителя прокомментировали фейки о нападениях на школы

В родительских чатах Тулы учителя рассылают сообщения о том, что силовики предприняли все необходимые меры безопасности.

«Уважаемые родители! В связи с массовой рассылкой фейковых сообщений в мессенджере Телеграм сообщаем, что сотрудниками силовых структур, охранными предприятиями предприняты все необходимые меры для обеспечения безопасности детей. Образовательные организации работают в штатном режиме», — такие сообщения в школьных и классных чатах Тулы пересылают родителям учителя [орфография сохранена].

Напомним, ранее мы сообщали о том, что анонимные телеграм-каналы распространяют информацию о готовящихся нападениях на тульские школы. Источник в полиции сообщил Myslo, что такие сообщения — фейки, которые призваны дестабилизировать обстановку и посеять панику.

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