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Тульские врачи поставили на ноги молодую женщину после тяжёлого сепсиса
Фото: пресс-служба минздрава Тульской области

Тульские врачи поставили на ноги молодую женщину после тяжёлого сепсиса

После болезни 28-летняя жительница Ясногорского района почти год не могла самостоятельно ходить.

Летом 2022 года молодая женщина перенесла сепсис, вызванный золотистым стафилококком после двусторонней пневмонии. Заболевание протекало тяжело на фоне сахарного диабета. Пациентка стала инвалидом, прошла курсы реабилитации, но её состояние не улучшалось.

В августе этого года после консультаций у невролога и реабилитолога тульской облбольницы женщину госпитализировали в отделение медицинской реабилитации. При поступлении она передвигалась на кресле-коляске, не могла сама себя обслуживать.

За время лечения был проведены сеансы лечебной физкультуры, эрготерапевтические занятия, физиотерапия, индивидуальные занятия с медицинским психологом, тренировки на реабилитационных тренажерах. Сейчас пациентка продолжает восстановление.

– Наша команда проделала большую работу. После двух курсов реабилитации пациентка передвигается самостоятельно, в ходунках и кресле-каталке не нуждается и сама справляется со всеми повседневными делами, – рассказал заведующий отделением медицинской реабилитации Олег Юдаков.

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