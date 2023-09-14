Оборонные предприятия Тулы наберут дополнительно еще 1800 сотрудников

Фото пресс-службы правительства Тульской области

Такой план на 2024 год.

В Туле состоялось заседание Штаба по обеспечению кадрами предприятий ОПК. Напомним, он был создан в 2022 году по поручению губернатора Алексея Дюмина.

Заместитель министра труда и социальной защиты Тульской области Светлана Ильюшина сообщила, что с начала года на предприятия ОПК трудоустроено 7000 специалистов, а за период работы Штаба с сентября 2022 года — более 10 000.

Сейчас на Единой цифровой платформе «Работа в России» 21 предприятие ОПК региона разместило 1081 вакансию. Из них 74% — по рабочим, 26% — инженерно-техническим специальностям.

До конца года оборонным предприятиям дополнительно потребуется порядка 800, в 2024-м — еще 1800 сотрудников.

Для привлечения кадров в ОПК органы занятости проводят адресные открытые отборы, ярмарки вакансий, направляют на предприятия списки потенциальных кандидатов для трудоустройства. Очередной такой отбор планируется провести 15 сентября.

Предприятия ОПК приглашают туляков на ярмарку трудоустройства

Правительство региона продолжает оказывать поддержку предприятиям, которые приняли на работу соискателей от службы занятости. Работодателям частично компенсируют выплату заработной платы таким сотрудникам. А также — возмещают затраты на профессиональное обучение работников и соискателей. Обучение уже прошли 40 работников, до конца года пройдут еще 66.

Министр транспорта и дорожного хозяйства Тульской области Родион Дудник доложил, что для удобства сотрудников оборонных предприятий дополнительно предусмотрено 118 трамвайных и 53 автобусных рейсов. Для работников АО «Машзавод „Штамп“» и АО НПО «СПЛАВ им. А. Н. Ганичева»“ скорректированы графики движения автобусов и трамваев. Возле АО «Щегловский вал» организован новый остановочный пункт.

По словам министра образования Тульской области Оксаны Осташко, для детей работников ОПК в детских садах действуют группы круглосуточного пребывания. При необходимости будут открыты дополнительные группы.

Участники заседания также обсудили вопросы предоставления сотрудникам ОПК льготных банковских продуктов.