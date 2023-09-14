Тульские спортсмены завоевали медали на первенстве России по айкидо

Фото минспорта Тульской области

С 8 по 13 сентября в Анапе прошло первенство России по айкидо среди юниоров и юниорок 16-18 лет, юношей и девушек 13-15 лет. В соревнованиях приняли участие более 300 человек из 30 регионов страны.

Спортсмены Тульской области показали достойный результат, в упорной борьбе завоевав шесть бронзовых медалей.

Юниорки 16-18 лет, дисциплина Кихон-вадза:

Маргарита Миронова — 3-е место,

Ольга Власова — 3-е место.

Юниорки 16-18 лет, дисциплина Дзюи-вадза парный:

Ольга Власова — 3-е место,

Маргарита Миронова — 3-е место.

Юноши 13-15 лет, дисциплина Кихон-вадза парный:

Егор Нестеров — 3-е место.

Юноши 13-15 лет, дисциплина Дзюи-вадза парный:

Руслан Евглевский — 3-е место.

Спортсмены тренируются под руководством Абраменкова С. В. и Козлова А. А.