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Тульские спортсмены завоевали медали на первенстве России по айкидо
Фото минспорта Тульской области

Тульские спортсмены завоевали медали на первенстве России по айкидо

Об этом сообщает пресс-служба минспорта региона.

С 8 по 13 сентября в Анапе прошло первенство России по айкидо среди юниоров и юниорок 16-18 лет, юношей и девушек 13-15 лет. В соревнованиях приняли участие более 300 человек из 30 регионов страны.

Спортсмены Тульской области показали достойный результат, в упорной борьбе завоевав шесть бронзовых медалей.

Юниорки 16-18 лет, дисциплина Кихон-вадза:
Маргарита Миронова — 3-е место,
Ольга Власова — 3-е место.

Юниорки 16-18 лет, дисциплина Дзюи-вадза парный:
Ольга Власова — 3-е место,
Маргарита Миронова — 3-е место.

Юноши 13-15 лет, дисциплина Кихон-вадза парный:
Егор Нестеров — 3-е место.

Юноши 13-15 лет, дисциплина Дзюи-вадза парный:
Руслан Евглевский — 3-е место.

Спортсмены тренируются под руководством Абраменкова С. В. и Козлова А. А.

сегодня, в 09:40 +1
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