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Коммунальщики-банкроты не возвращают тулячке деньги за ЖКУ
Фото Алексея Пирязева

Коммунальщики-банкроты не возвращают тулячке деньги за ЖКУ

Женщина уже несколько месяцев не может получить свои деньги.

В блоге «Народный журналист» опубликовала пост наша читательница Любовь Афонина. Она рассказала, что уже больше 2,5 месяцев не может получить от ООО «УК Мясново» деньги, уплаченные в счёт аванса за ЖКУ.

– Наш дом по адресу: ул. М. Жукова, 16, примерно до весны обсуживала управляющая компания ООО «УК Мясново». В конце 2022 года я закинула на счет денег с запасом, чтобы хватило примерно на полгода. О смене УК тогда никто не знал, поэтому я спокойно произвела платеж, – пишет автор.

После того, как дом начала обслуживать другая организация, 22 мая Любовь Афонина подала в «УК Мясново» заявление о возврате денег. Спустя несколько дней с ней связался руководитель организации Павел Сысоев и пообещал, что «до конца июля вопрос будет закрыт».

После этого директор УК «пропал с горизонта», а все телефоны, указанные на сайте организации, оказались отключены. На электронные письма ответы тоже не поступили.

Редакция Myslo просит считать эту публикацию официальным обращением в правоохранительные органы. Контакты Любови Афониной есть в распоряжении редакции.

 

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Фотограф:
сегодня, в 19:15 +1
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