В Новомосковске рушится стена пятиэтажки: прокуратура потребовала срочно начать ремонт

Вопреки требованиям Жилищного кодекса РФ, Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме, Правил и норм эксплуатации жилого фонда управляющая организация ООО «НЖК» и администрация Новомосковска допустили разрушение целостности кровли и стены жилого дома № 4 по ул. Пионерской.

В связи с нарушением целостности кровли в местах общего пользования и квартирах, расположенных на верхних этажах указанного многоквартирного дома, имеются следы протечек. Намокание несущей стены дома привело к частичному разрушению кирпичной кладки на первом этаже здания.

С целью устранения выявленных нарушений прокуратура города внесла руководителю ООО «НЖК» и главе органа местного самоуправления представления.

Во исполнение актов прокурорского реагирования проведена экспертиза, на основании которой определен перечень работ для восстановления крыши и стены дома, а также внутренней отделки помещений. Подрядчик проводит ремонтно-восстановительные работы, выполнение которых находится на контроле прокуратуры города.