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В Новомосковске рушится стена пятиэтажки: прокуратура потребовала срочно начать ремонт

В Новомосковске рушится стена пятиэтажки: прокуратура потребовала срочно начать ремонт

Причина разрушения – текущая на протяжении длительного времени крыша.

Вопреки требованиям Жилищного кодекса РФ, Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме, Правил и норм эксплуатации жилого фонда управляющая организация ООО «НЖК» и администрация Новомосковска допустили разрушение целостности кровли и стены жилого дома № 4 по ул. Пионерской.

В связи с нарушением целостности кровли в местах общего пользования и квартирах, расположенных на верхних этажах указанного многоквартирного дома, имеются следы протечек. Намокание несущей стены дома привело к частичному разрушению кирпичной кладки на первом этаже здания.

С целью устранения выявленных нарушений прокуратура города внесла руководителю ООО «НЖК» и главе органа местного самоуправления представления.

Во исполнение актов прокурорского реагирования проведена экспертиза, на основании которой определен перечень работ для восстановления крыши и стены дома, а также внутренней отделки помещений. Подрядчик проводит ремонтно-восстановительные работы, выполнение которых находится на контроле прокуратуры города.
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В Новомосковске рушится стена пятиэтажки: прокуратура потребовала срочно начать ремонт, Фото: 1
В Новомосковске рушится стена пятиэтажки: прокуратура потребовала срочно начать ремонт, Фото: 2
В Новомосковске рушится стена пятиэтажки: прокуратура потребовала срочно начать ремонт, Фото: 3
В Новомосковске рушится стена пятиэтажки: прокуратура потребовала срочно начать ремонт, Фото: 4
В Новомосковске рушится стена пятиэтажки: прокуратура потребовала срочно начать ремонт, Фото: 5
В Новомосковске рушится стена пятиэтажки: прокуратура потребовала срочно начать ремонт, Фото: 6
В Новомосковске рушится стена пятиэтажки: прокуратура потребовала срочно начать ремонт, Фото: 7
В Новомосковске рушится стена пятиэтажки: прокуратура потребовала срочно начать ремонт, Фото: 8
В Новомосковске рушится стена пятиэтажки: прокуратура потребовала срочно начать ремонт, Фото: 9
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Автор: Юлия Александрова
сегодня, в 12:32 +1
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