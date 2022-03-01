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В Туле перенесли международный фестиваль молодежных театров GingerFest
Фото из архива Myslo.

В Туле перенесли международный фестиваль молодежных театров GingerFest

Предварительно, пока на сентябрь 2022 года.

Международный фестиваль молодежных театров GingerFest, который должен был состояться в Туле с 15 по 19 апреля, перенесли. Об этом официально сообщили организаторы мероприятия.

- Друзья, в нынешней ситуации проведение международного театрального фестиваля невозможно. Насколько мы можем сейчас что-то планировать, надеемся, что III Международный фестиваль молодежных театров состоится в сентябре 2022 г., — сообщается в группе GingerFest в соцсети «ВКонтакте».

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