В Туле перенесли международный фестиваль молодежных театров GingerFest

Фото из архива Myslo.

Предварительно, пока на сентябрь 2022 года.

Международный фестиваль молодежных театров GingerFest, который должен был состояться в Туле с 15 по 19 апреля, перенесли. Об этом официально сообщили организаторы мероприятия.

- Друзья, в нынешней ситуации проведение международного театрального фестиваля невозможно. Насколько мы можем сейчас что-то планировать, надеемся, что III Международный фестиваль молодежных театров состоится в сентябре 2022 г., — сообщается в группе GingerFest в соцсети «ВКонтакте».