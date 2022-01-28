Николай Воробьев переизбран секретарем Тульского регионального отделения партии «Единая Россия»

Тульские единороссы подвели итоги работы за пять лет и определили приоритеты на предстоящий политический сезон

28 января в Музее оружия прошел второй этап XXX Конференции Тульского регионального отделения партии «Единая Россия». Единороссы подвели основные политические итоги 2021 года, поставили задачи на новый электоральный период, которые связаны с подготовкой к предстоящим в 2024 году выборам Президента Российской Федерации.

В работе Конференции приняли участие: секретарь регионального отделения партии «Единая Россия», председатель Тульской областной Думы Николай Воробьев, сенаторы Российской Федерации Игорь Панченко и Дмитрий Савельев, а также первый заместитель Губернатора Тульской области - председатель правительства Тульской области Валерий Шерин. Он зачитал приветственный адрес Губернатора Тульской области Алексея Дюмина.

- На протяжении многих лет вы способствуете решению важнейших задач, которые стоят перед регионом и всей страной в это непростое время, - сказал Валерий Шерин. - Президент России Владимир Путин на встрече с представителями партии подчеркнул, «Единая Россия» - ответственная и зрелая политическая сила, у нее есть все ресурсы, чтобы поддержать людей в решении волнующих их вопросов. Это в полной мере относится и к Тульскому региональному отделению. Благодарю вас за конструктивную совместную работу с правительством Тульской области. Вы внесли значимый вклад в разработку Программы развития региона до 2026 года. Активно участвовали в заседаниях экспертных групп. Во многом благодаря такой слаженной работе нам удалось создать актуальный и выполнимый документ, который поможет нам совместно с жителями Тульской области достичь поставленных целей. Уверен, что «Единая Россия» продолжит плодотворное взаимодействие с правительством региона, будет контролировать реализацию программы. Желаю вам успехов и реализации всех намеченных планов.

С докладом об итогах работы регионального отделения партии выступил Николай Воробьев. Он отметил, что региональное отделение партии объединяет 22485 членов партии и более 9344 её сторонников. На территории области действует 1126 первичных организаций. В 2022 году 162 секретаря «первичек» избраны впервые в 2022 году, остальные уже имеют опыт партийной работы.

Николай Воробьев вручил благодарственные грамоты Секретаря Генерального Совета партии «Единая Россия» за личный вклад в повышение авторитета партии и активную общественно-политическую работу в составе Генсовета Виктору Соколову и Александру Рему.

- На съезде была дана высокая оценка работе партии на прошедших в 2021 году выборах в Госдуму. Партия победила уверенно и доказала, что по праву является ведущей политической силой в стране, - сказал Николай Воробьев. Он напомнил собравшимся итоги выборов на территории Тульской области и поблагодарил всех избирателей за оказанное доверие.

– Эффективность нашей работы напрямую отражают результаты голосования за кандидатов, выдвинутых партией, на выборах всех уровней, – подчеркнул Николай Юрьевич, представляя отчет президиума регионального политсовета. – За минувшие пять лет «Единая Россия» в Тульской области оставалась надежной опорой региональной власти в решении всех ключевых вопросов. Эта работа выстраивалась в рамках приоритетных партийных проектов благоустройства, создания доступной и комфортной городской среды, развития спорта, образования и медицины, адресной поддержки и решения проблем социально-незащищенных граждан.

По словам Николая Воробьева, победу на выборах партии обеспечили конкретные дела и выполнение тех наказов, которые давали единоросам избиратели.

В этот период появились и стали популярными новые социально значимые проекты: «Улыбка детства» (открыто 10 школьных стоматологических кабинетов), «Шаг к здоровью» (участниками медицинских экспресс-обследований стали около 16 тысяч человек), «Экопатруль» (ликвидированы несколько стихийных свалок, проверено качество воды в 50 родниках), «Своими глазами» (за шесть лет выездные экскурсии посетили порядка 15 тысяч человек) и многие другие. Каждый из них принес реальную пользу, сделал жизнь лучше и интереснее.

Николай Воробьев напомнил собравшимся о совместной работе по формированию программы социально-экономического развития Тульской области до 2026 года. По поручению губернатора Алексея Дюмина депутаты-единороссы занимались организацией экспертного обсуждения направлений программы, сбором предложений. Сразу после утверждения Программы члены депутатского корпуса приступили к ее реализации. В частности, при участии депутатов облдумы - членов фракции «Единой России» идет работа над уникальным проектом создания велохайвея «Лев Толстой». Продолжается обновление объектов городской среды, здравоохранения и образования.

Николай Воробьев отметил тех, с кем были реализованы в 2021 году самые масштабные акции и эффективные проекты, в том числе в период избирательной кампании: Валентину Николаевну Петрунину, Наталью Александровну Агафонову и Михаила Юрьевича Грибкова.

Большое внимание партия уделяет волонтерскому направлению. В рамках всероссийской акции «Мы вместе» в Тульской области были созданы волонтерские центры. С марта 2020 года активисты «Единой России» выполнили более 8 тысяч заявок на адресную помощь. Это доставка на дом продуктов и лекарств, выполнение бытовых просьб.

При содействии депутатов всех уровней, социально ответственного бизнеса в регионе продолжается акция «Спасибо врачам», в рамках которой партия поддерживает персонал инфекционных госпиталей и их пациентов. В учреждения здравоохранения передана машина скорой помощи, более тысячи теплых курток и свыше 300 сумок для врачей, 40 холодильников для хранения антиковидной вакцины, 15 тысяч наборов с горячим питанием, более 300 тысяч единиц одноразовой посуды, свыше 100 диспенсеров и многое другое. В этом году работа по всем востребованным направлениям будет продолжена. Волонтерский корпус планирует запуск четырёх новых проектов, направленных на социальную поддержку определенных категорий граждан.

С первых дней нового года волонтеры уже провели несколько акций в поддержку приютов для бездомных животных. За два года в такие центры было передано более тонны кормов и лекарств для животных.

– Волонтерство сегодня объединило самых разных людей. Не только «Молодой Гвардии Единой России», но и молодежки ОНФ, волонтеров-медимков.. Спасибо всем добровольцам за инициативность, чуткость, отзывчивость и доброту. Региональное отделение «Единой России» будет и впредь поддерживать проекты волонтерского центра и приложит все усилия, чтобы эта важная и нужная людям работа продолжалась, – отметил Николай Воробьев. и наградил Благодарственными письмами участников движения «Мы вместе» Артура Новикова, Валерию Смирнову, Екатерину Махову, Марка Новичкова.

За сотрудничество в сфере патриотического воспитания молодежи и совместную работу в рамках празднования 80-летия героической обороны Тулы награждены активисты объединения «Волонтеры Победы» Анастасия Морозова и Мария Прокофьева.

При их участии в регионе впервые проведена акция «Диктант Победы», объединившая более 35 тысяч жителей региона, проведена работа над созданием интерактивной карты с указанием 854-х военно-мемориальных объектов.

Говоря о предстоящих задачах в новом политическом сезоне, Николай Юрьевич подчеркнул:

– На федеральном уровне электоральный цикл будет включать выборы главы государства, в нашем регионе – муниципальные выборы, а также выборы в областную и Тульскую городскую думу. Работа предстоит масштабная и ответственная. Но это не работа ради работы. У всего, что мы делаем, есть четкие цели. «Единая Россия» – это партия, которая ориентирована на конкретного человека: его запросы, его проблемы. Решить эти проблемы – наша задача. Заботиться о тех, кто нуждается в помощи, – главный принцип деятельности. Мы не боимся ответственности, даже если приходится принимать непопулярные в данный момент решения, отдачу от которых государство получит лишь в будущем. Главное, чтобы эти решения в конечном итоге были на благо людей, региона, страны. Желаю региональной команде «Единой России», нашим сторонникам и активистам успехов и новых достижений, конечно, крепкого здоровья и удовлетворения от своей деятельности!

На основании решения XX Съезда партии «Единая Россия», в целях начала нового политического цикла была произведена кадровая ротация регионального политического совета – он обновился на 20 процентов, а также состава его президиума.

Среди партийцев, впервые вошедших в состав РПС, – депутат Госдумы Надежда Школкина, главный врач ГУЗ «ТГКБСМП им. Д.Я. Ваныкина», депутат Тульской гордумы Ирина Рублевская, исполнительный директор Ассоциации «Совет муниципальных образований Тульской области» Борис Воловатов, глава администрации Тулы, секретарь городского отделения партии «Единая Россия» Дмитрий Миляев.

Также тайным голосованием на альтернативной основе большинством голосов на новый пятилетний срок полномочий избран секретарь регионального отделения «Единой России».

Им вновь стал председатель Тульской облдумы Николай Воробьев.