На Косой Горе жительница табора устроила себе шопинг за чужой счёт

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В пос. Косая Гора полицейские задержали представительницу цыганского этноса, подозреваемую в краже денег с банковской карты. Жертвой преступления стала 35-летняя местная жительница. Она потеряла свою карточку, а позже обнаружила, что с неё списалось 5752 рубля.

Во время оперативных мероприятий полицейским удалось установить личность и местонахождение злоумышленницы. Как уточняет пресс-служба регионального УМВД, 18-летняя нигде не работающая представительница цыганского этноса нашла карту и расплатилась ей в нескольких магазинах. Возбуждено и расследуется уголовное дело.