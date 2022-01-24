Авария произошла на повороте на ул. Оборонную.

Вечером 23 января на ул. Советской в Туле столкнулись служебный трамвай и автобус № 18. В момент ДТП первый поворачивал на ул. Оборонную, а второй ехал по ул. Советской.

Автобус получил серьезные повреждения передней части корпуса. Трамваю «досталось» относительно слегка: разбилось боковое стекло, откололись несколько слоев краски, остальное совсем по мелочи.

На момент публикации новости информации о пострадавших не поступало. Кто виноват в ДТП — выясняется.