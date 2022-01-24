новости
новости
Регистрация
На ул. Советской в Туле столкнулись служебный трамвай и автобус

На ул. Советской в Туле столкнулись служебный трамвай и автобус

Авария произошла на повороте на ул. Оборонную.

Вечером 23 января на ул. Советской в Туле столкнулись служебный трамвай и автобус № 18. В момент ДТП первый поворачивал на ул. Оборонную, а второй ехал по ул. Советской.

Автобус получил серьезные повреждения передней части корпуса. Трамваю «досталось» относительно слегка: разбилось боковое стекло, откололись несколько слоев краски, остальное совсем по мелочи.

На момент публикации новости информации о пострадавших не поступало. Кто виноват в ДТП — выясняется.

Галерея
На ул. Советской в Туле столкнулись служебный трамвай и автобус, Фото: 1
На ул. Советской в Туле столкнулись служебный трамвай и автобус, Фото: 2
На ул. Советской в Туле столкнулись служебный трамвай и автобус, Фото: 3
На ул. Советской в Туле столкнулись служебный трамвай и автобус, Фото: 4
На ул. Советской в Туле столкнулись служебный трамвай и автобус, Фото: 5
На ул. Советской в Туле столкнулись служебный трамвай и автобус, Фото: 6
Сергей Стариков
Есть интересная история, новость, фото или видео? Телефон корреспондента рубрики «Дежурная часть» Сергея Старикова +79622720202. Звоните в рабочее время, или пишите на WhatsApp (круглосуточно). Телефон редакции 57-07-07. Или пишите:
Добавьте Myslo.ru в список ваших источников Яндекс.новости
Автор: Сергей Стариков
Фотограф: Сергей Стариков
сегодня, в 00:51 +2
Другие статьи по темам
Событие
дтпдтп с трамваемпроисшествия
Место
Тула

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Алексинец Владимир Филатов вылепил огромного снеговика в столичном парке Горького
Алексинец Владимир Филатов вылепил огромного снеговика в столичном парке Горького
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2022 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.