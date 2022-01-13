В Туле на продажу выставят часть усадьбы Ливенцева и дом Чижова

Всего же в частные руки планируется продать три объекта культурного наследия в Туле.

Администрация Тулы через аукцион продаст три объекта культурного наследия регионального значения в рамках исполнения плана приватизации. На продажу будут выставлены:

часть усадьбы Ливенцева (Центральный район): нежилые здания на ул. Дзержинского/ ул. Советской, 15−17/73 (830,1 м2) с начальной ценой в 1 564 410 рублей и расположенный под ним земельный участок (2804 м2) с начальной ценой в 27 187 700 рублей;

дом оружейника Чижова (Зареченский район): нежилые помещения на ул. Октябрьской, 5 (квартира № 2, комн. 5 — 16,4 м², цена — 164 100 рублей, квартира № 2 — 21,1 м², цена — 212 100 рублей, квартира № 1 — 47 м², цена — 489 800 рублей);

один из корпусов Пробной галереи оружейного завода (Пролетарский район): нежилое здание на ул. Демидовская плотина, 15 (333 м2), начальная цена — 2 114 800 рублей и земельный участок под ним (1045 м2), начальная цена — 10 311 800 рублей.

Постановление о продаже опубликовано на сайте администрации Тулы. Все объекты будут проданы с торгов, а затем приватизированы.