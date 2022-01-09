В Узловой мужчина насмерть забил молотком свою 65-летнюю мать

Фото: СУ СК России по Тульской области

В Узловой Тульской области местный 31-летний житель задержан по подозрению в убийстве своей 65-летней матери. Преступление было совершено 9 января, в квартире одного из домов по ул. Тельмана.

В ходе ссоры мужчина нанес потерпевшей несколько ударов молотком по голове. Пострадавшую доставили в больницу, но спасти пенсионерку не удалось. Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 105 УК РФ (убийство).

По информации Myslo, мужчина ранее не судим, о случившемся в правоохранительные органы он сообщил сам.