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В Узловой мужчина насмерть забил молотком свою 65-летнюю мать
Фото: СУ СК России по Тульской области

В Узловой мужчина насмерть забил молотком свою 65-летнюю мать

Пострадавшая скончалась в больнице. Возбуждено уголовное дело.

В Узловой Тульской области местный 31-летний житель задержан по подозрению в убийстве своей 65-летней матери. Преступление было совершено 9 января, в квартире одного из домов по ул. Тельмана.
 
В ходе ссоры мужчина нанес потерпевшей несколько ударов молотком по голове. Пострадавшую доставили в больницу, но спасти пенсионерку не удалось. Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 105 УК РФ (убийство).
 
 
По информации Myslo, мужчина ранее не судим, о случившемся в правоохранительные органы он сообщил сам.
 
«В настоящее время по уголовному делу проводится комплекс следственных и иных процессуальных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Подозреваемый задержан. В ближайшее время следователем будет подготовлено ходатайство в суд об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу», — сообщили Myslo в пресс-службе СУ СК России по Тульской области.
 
Сергей Стариков
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Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 21:14 0
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