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На Губернский каток туляков пустят без QR-кода
Фото из архива Myslo.

На Губернский каток туляков пустят без QR-кода

О работе катка подробно рассказала директор Фонда развития Тульской области «Перспектива» Юлия Федосеева.

Губернский каток на площади Ленина откроется 17 декабря двумя сеансами — в 18.00 и 20.00. 

По словам Юлии Федосеевой, единовременно в зоне проката и на льду смогут находиться не более 150 человек. При входе на каток у посетителей в обязательном порядке измерят температуру. В маске нужно будет находиться только в зоне проката, на льду, естественно, — без.

Площадь пункта проката, как и в прошлом году, составит 400 квадратных метров. Там установят рециркуляторы закрытого типа, которые будут работать непрерывно. Каждые два часа сотрудники будут выполнять санобработку всех поверхностей.

Для посещения катка QR-коды не потребуются.

Продолжительность сеанса составит 1 час 15 минут, технический перерыв продлится 45 минут.

В пункте проката — 250 пар коньков с 26-го размера по 48-й. После каждого возврата их продезинфицируют и просушат.

В будни будет шесть сеансов каждые два часа — с 10.00 до 20.00, в выходные — дополнительный седьмой в 22.00.

В прошлом году работал молодежный сеанс с 22.00, но он оказался не очень востребован. Поэтому его проведут пока только до 10 января.

Напомним, каток бесплатный. Чтобы покататься на коньках, необходимо оставить залог в денежной форме или документ, подтверждающий удостоверение личности.

Чтобы избежать очередей, 50% (75 билетов) будут доступны при онлайн-бронировании на сайте катка, остальные 75 — на входе. Забронировать можно не ранее, чем за 2 часа до начала каждого сеанса, получить на месте — за 1 час. На 1 сеанс выдается не более 3 билетов на одного человека.

Ледовар Павел Игнатов рассказал, что в данный момент лед на Губернском катке готовится к покраске. Толщина льда составит не более 10 сантиметров.

Напомним, каток будет работать пятый год подряд по поручению губернатора Алексея Дюмина.

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Авторы: Татьяна Алексеева, Кристина Вернигорина
сегодня, в 13:07 0
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