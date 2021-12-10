Склад грязи: при строительстве аквапарка в центре Тулы были допущены нарушения

Грунт со стройки вываливали на соседнюю улицу.

Прокуратура Советского района г. Тулы провела проверку исполнения ООО «ТДРО» градостроительного законодательства, Правил благоустройства территории муниципального образования г. Тула при строительстве объекта «Строительство культурно-развлекательного центра с аквапарком по ул. Ф. Энгельса в Советском районе г. Тулы».

Установлено, что вопреки требованиям закона при строительстве указанного объекта спецтехникой осуществляется вывоз грунта и грязи за пределы строительной площадки — на пешеходную дорожку вдоль ул. Ф. Энгельса.

Во исполнение требований представления, внесенного прокурором района, выявленные нарушения полностью устранены, два должностных лица организации привлечены к дисциплинарной ответственности.

Также по постановлению прокурора генеральный директор ООО привлечен к ответственности и заплатит штраф — 20 тысяч рублей.