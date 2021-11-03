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Тульские неквалифицированные инвесторы обязаны пройти тестирование
Это требование введено для того, чтобы уберечь клиентов брокеров от серьезных финансовых потерь.
С 1 октября все, кто работает с инвестициями, перед тем как взяться за сложный финансовый продукт, обязаны подтвердить свою квалификацию.
Сделать это можно с помощью тестирования в приложении своего брокера. Главный аргумент в пользу такого экзамена – минимизация финансовых потерь.
Чтобы рассказать тулякам о том, как пройти тест и для чего он нужен, специалисты регионального отделения Банка России подготовили специальные карточки. Смотрим!
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