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Тульские неквалифицированные инвесторы обязаны пройти тестирование
Изображение TheInvestorPost с сайта Pixabay.

Тульские неквалифицированные инвесторы обязаны пройти тестирование

Это требование введено для того, чтобы уберечь клиентов брокеров от серьезных финансовых потерь.

С 1 октября все, кто работает с инвестициями, перед тем как взяться за сложный финансовый продукт, обязаны подтвердить свою квалификацию.

Сделать это можно с помощью тестирования в приложении своего брокера. Главный аргумент в пользу такого экзамена – минимизация финансовых потерь.

Чтобы рассказать тулякам о том, как пройти тест и для чего он нужен, специалисты регионального отделения Банка России подготовили специальные карточки. Смотрим!

 

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