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Тульских сирот приглашают на учебу в академию Следственного комитета России
Фото: trn-news.ru.

Тульских сирот приглашают на учебу в академию Следственного комитета России

Срок обучения составляет от двух до пяти лет.

СУ СК России по Тульской области проводит отбор граждан России для поступления  в Московскую академию Следственного комитета Российской Федерации.

Срок обучения по специальности «Правовое обеспечение национальной безопасности» с присвоением квалификации «Юрист» составляет пять лет. Программу магистратуры по профилю «Следственная деятельность» можно освоить за два года.

В учебном заведении предусмотрены квоты для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Всем, кто желает пройти обучение, следует обратиться в СУ СК России по Тульской области по адресу: Тула, ул. Свободы, 32, телефон: 30-49-27.

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