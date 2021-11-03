Тульских сирот приглашают на учебу в академию Следственного комитета России

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Срок обучения составляет от двух до пяти лет.

СУ СК России по Тульской области проводит отбор граждан России для поступления в Московскую академию Следственного комитета Российской Федерации.

Срок обучения по специальности «Правовое обеспечение национальной безопасности» с присвоением квалификации «Юрист» составляет пять лет. Программу магистратуры по профилю «Следственная деятельность» можно освоить за два года.

В учебном заведении предусмотрены квоты для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Всем, кто желает пройти обучение, следует обратиться в СУ СК России по Тульской области по адресу: Тула, ул. Свободы, 32, телефон: 30-49-27.