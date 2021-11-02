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Пьяный житель Ефремова совершил ДТП и заявил, что его машину угнали
Фото: 04.мвд.рф.

Пьяный житель Ефремова совершил ДТП и заявил, что его машину угнали

Теперь у него есть судимость, а впереди – 360 часов обязательных работ.

Ефремовский районный суд рассмотрел уголовное дело в отношении местного жителя, обвиняемого в ложном доносе. Судом установлено, что вечером 28 июня ранее несудимый фигурант, будучи в подпитии, ехал на своей «Ладе» по д. Большие Медведки. Уточняется, что незадолго до этого мужчина был лишен водительских прав.

Его заметил патруль ГИБДД, началась погоня, в конце которой злоумышленник врезался в дерево и сбежал. А затем пришел в полицию и заявил, что машина была угнана. В заявлении он написал, что об уголовной ответственности за заведомо ложный донос предупрежден.

После того как выяснилось, что никакого угона не было, автовладелец сам оказался под следствием. Суд назначил ему наказание в виде 360 часов обязательных работ. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.

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Место
Тульская областьЕфремов
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