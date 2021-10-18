Ремонт тульских дорог планируют завершить к 10 ноября

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Министр транспорта и дорожного хозяйства Тульской области Родион Дудник сообщил, что по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» работы уже завершены.

Было отремонтировано 36 объектов общей протяженностью более 136 км, в том числе 19 участков региональных и 17 – муниципальных дорог. Дополнительно Тулаавтодор в этом году ремонтирует еще 26 объектов протяженностью порядка 128 км. Работы выполнены на 75%.

Завершается реконструкция дорог «Лапотково – Ефремов» – Большое Минино в Тепло-Огаревском районе и с. Бахметьево — д. Кащеевка в Богородицком районе. Реконструкция дороги Рязань – Ряжск – Александр Невский – Данков – Ефремов закончится в 2022 году.

Продолжается проектирование I этапа реконструкции дороги Тула – Новомосковск в обход населенных пунктов. В рамках реконструкции планируется обустроить двухуровневую развязку в районе поворота на «Тулачермет».

В рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» строится двухкилометровая дорога к ЖК «Петровский квартал». Работы идут по графику и завершатся в следующем году.

Ведётся восстановление асфальтобетонного покрытия на 28 участках общей протяженностью почти 78 км. Они выполнены на 84%.

Также в рамках реконструкции и ремонта проводится работа на 13 мостах, 7 из которых будут завершены в текущем году. Также в этом году 7 мостов восстановлены силами Минобороны.

Федеральное дорожное агентство выделило дополнительные средства на реконструкцию Демидовского и Баташевского мостов. Подрядчики уже приступили к работам и завершат их в 2022 году. По Московскому путепроводу проводятся конкурсные процедуры.

Министр подчеркнул, что муниципалитеты продолжают обследование мостовых сооружений. Алексей Дюмин поручил министру и главе администрации Алексина Павлу Федорову взять на контроль состояние моста через Оку.

До конца года запланировано завершить работы на 61 объекте и осветить 137 км дорог. В 2022 году продолжатся работы по нацпроекту «Безопасные качественные дороги». Губернатор поручил до конца года выбрать подрядчиков и заключить контракты по всем объектам нацпроекта.

Глава администрации Тулы Дмитрий Миляев доложил, что в общей сложности на ремонт и строительство дорог областного центра в этом году направлено свыше 2 млрд рублей. В рамках нацпроекта выполнен комплексный ремонт улиц Металлургов и Октябрьской.

Текущий ремонт выполняется на 58 объектах общей протяженностью более 51 км. Благодаря дополнительному финансированию были капитально отремонтированы трамвайные пути на ул. Советской, начались работы по реконструкции мостов, оборудовано примыкание к многофункциональному спортивному центру «Тула-Арена». Все дорожные работы в областной столице планируют завершить до 10 ноября.

Дополнительные средства на ремонт дорог в этом году получил Новомосковск – работы прошли на 18 объектах, ведется комплексный ремонт ул. Демкина, по нацпроекту отремонтированы улицы Березовая и Шахтеров.

Алексей Дюмин поручил до конца ноября подготовить план ремонта дорог на 2022 год, а до 1 февраля – план работ по освещению. Также нужно максимально оперативно определить населенные пункты, где требуется построить мосты и подготовить обращение в Минобороны.