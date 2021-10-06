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Туляков научат азам инвестирования
Изображение Steve Buissinne с сайта Pixabay.

Туляков научат азам инвестирования

Во многих странах мира проходит Международная неделя инвесторов (WIW).

В России онлайн-мероприятия, приуроченные к WIW, продлятся по 15 октября. Их организатор – Банк России. Тульское отделение регулятора сообщает, что уже стартовала серия вебинаров «Грамотный инвестор» для студентов и взрослых, впервые обратившихся к этой теме.

Онлайн-занятия помогут разобраться в принципах формирования портфеля, финансовом планировании, особенностях финансовых инструментов и связанных с ними рисков. Выбрать удобную дату и время вебинара и зарегистрироваться можно на сайте онлайн-уроков по финансовой грамотности. Участие бесплатное.

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Тульская областьТула
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