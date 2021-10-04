новости
новости
Регистрация
Поумнеть за субботу: в «Октаве» пройдет семейный фестиваль науки и образования «Большая перемена»

Поумнеть за субботу: в «Октаве» пройдет семейный фестиваль науки и образования «Большая перемена»

Фестиваль состоится в субботу, 9 октября.

Туляков и гостей города ждет насыщенная событийная программа от Высшей технической школы и Политехнического музея (Москва), включающая в себя лекции, мастер-классы, кинопоказы и другие не менее увлекательные события.

Не пугайтесь названия: на фестивале будет что посмотреть и послушать даже самым далеким от науки людям, как взрослым, так и детям.

Специальную программу подготовил Политехнический музей (Москва). На первом этаже кластера посетители смогут увидеть science-art инсталляцию «Пальцы хаоса и контроля», посетить книжный эксплейнинг, принять участие в воркшопах серии «Как это устроено», послушать лекцию «Нескучная математика», а также принять участие в спецпоказе научно-популярного фильма с последующим обсуждением. Приглашенные спикеры в рамках public-talk обсудят принципы мотивации учеников в школе и предложат свое видение школ будущего.

Параллельно в техлабе Pro. Парк с 13.00 до 17.00 состоятся мастер-классы по 3D-моделированию и лазерной резке для детей и взрослых (требуется предварительная запись по телефону +7 (958) 869-94-97).

На третьем этаже «Октавы» пройдут профильные образовательные секции для специалистов сферы образования, организованные Высшей технической школой в партнерстве с Институтом художественного образования и культурологии Российской академии образования, Тульским государственным педагогическим университетом им. Л. Н. Толстого, Межрегиональной тьюторской Ассоциацией и Ассоциацией русскоязычных коучей.

В программе — интерактивные выступления и мастер-классы от ведущих специалистов сферы образования, руководителей профессиональных ассоциаций и разработчиков авторских педагогических технологий.

Добавьте Myslo.ru в список ваших источников Google.news
сегодня, в 13:12 0
Другие статьи по темам
Событие
Октавафестивальнаука
Место
Тула
;

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Туляк получил травмы в ДТП на улице Федора Смирнова
Туляк получил травмы в ДТП на улице Федора Смирнова
Туляков приглашают на мультимедийное шоу «Вивальди. Любовь и смерть в Венеции»
Туляков приглашают на мультимедийное шоу «Вивальди. Любовь и смерть в Венеции»
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2021 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.