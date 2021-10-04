Поумнеть за субботу: в «Октаве» пройдет семейный фестиваль науки и образования «Большая перемена»

Туляков и гостей города ждет насыщенная событийная программа от Высшей технической школы и Политехнического музея (Москва), включающая в себя лекции, мастер-классы, кинопоказы и другие не менее увлекательные события.

Не пугайтесь названия: на фестивале будет что посмотреть и послушать даже самым далеким от науки людям, как взрослым, так и детям.

Специальную программу подготовил Политехнический музей (Москва). На первом этаже кластера посетители смогут увидеть science-art инсталляцию «Пальцы хаоса и контроля», посетить книжный эксплейнинг, принять участие в воркшопах серии «Как это устроено», послушать лекцию «Нескучная математика», а также принять участие в спецпоказе научно-популярного фильма с последующим обсуждением. Приглашенные спикеры в рамках public-talk обсудят принципы мотивации учеников в школе и предложат свое видение школ будущего.

Параллельно в техлабе Pro. Парк с 13.00 до 17.00 состоятся мастер-классы по 3D-моделированию и лазерной резке для детей и взрослых (требуется предварительная запись по телефону +7 (958) 869-94-97 ).

На третьем этаже «Октавы» пройдут профильные образовательные секции для специалистов сферы образования, организованные Высшей технической школой в партнерстве с Институтом художественного образования и культурологии Российской академии образования, Тульским государственным педагогическим университетом им. Л. Н. Толстого , Межрегиональной тьюторской Ассоциацией и Ассоциацией русскоязычных коучей.

В программе — интерактивные выступления и мастер-классы от ведущих специалистов сферы образования, руководителей профессиональных ассоциаций и разработчиков авторских педагогических технологий.