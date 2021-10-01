В Тульской области начали работать межрайонные суды

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Межрайонные, районные суды в Тульской области создаются в соответствии со статьей 17 Федерального конституционного закона от 31.12.1996 г. № 1-ФКЗ «О судебной системе РФ» и статьями 1, 3, 32, 33 ФКЗ от 07.02.2011 г. №1-ФКЗ «О судах общей юрисдикции в РФ». В Тульской области созданы:

Алексинский межрайонный суд (упразднены Алексинский городской и Заокский районный суды). В составе Алексинского межрайонного суда образовано постоянное судебное присутствие в рабочем поселке Заокский.

Богородицкий межрайонный суд (упразднен Богородицкий районный суд). В составе Богородицкого межрайонного суда образованы постоянные судебные присутствия в рабочих поселках Волово и Куркино.

Одоевский межрайонный суд (упразднен Одоевский районный суд). В составе Одоевского межрайонного суда образованы постоянные судебные присутствия в рабочих поселках Арсеньево и Дубна.

Вопросами, относившимися к ведению упраздненных судов, теперь будут заниматься вновь созданные межрайонные суды Тульской области. В пресс-службе регионального Управления судебного департамента отметили, что создание межрайонных судов позволит равномерно распределить нагрузку судей и сократить сроки рассмотрения дел.