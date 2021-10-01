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В субботу в Туле ограничат продажу алкоголя
Фото из архива MySlo

В субботу в Туле ограничат продажу алкоголя

Это связано с проведением в областной столице футбольного матча.

В субботу, 2 октября, в 19.00, на Центральном стадионе Тулы состоится встреча «Арсенала» с подмосковными «Химками». В соответствии с региональным законодательством, в радиусе километра от места проведения массового мероприятия будет ограничена продажа спиртных напитков.

Ограничения будут действовать за три часа до начала матча, во время его проведения и спустя три часа после его окончания. Приобрести любой алкоголь, включая пиво, напитки на его основе, сидр, пуаре и медовуху нельзя будет с 16.00.

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сегодня, в 19:42 0
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ТулаЦентральный стадион Арсенал
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