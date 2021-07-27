«Простым работягам не на чем добираться до работы»: туляки пожаловались на автобус №24
Горожане говорят: водители нарушают расписание транспорта.
Люди, которые работают с 7 часов, второй день опаздывают на работу.
– Автобусный маршрут № 24 обслуживается МКП «Тулгорэлектртранс». Перевозки осуществляются в соответствии с утвержденным расписанием. Контроль за работой транспорта на линии осуществляет диспетчерская служба АО «ЦДС ТО», которая использует аппаратуру спутниковой навигации ГЛОНАСС.
Проведенный анализ исполнения транспортной работы выявил причины неисполнения расписания.
26 и 27 июля неисполнение рейса прибытием на ПАО «Тулачермет» в 6.35 вызвано сходом транспортного средства с маршрута по причине технической неисправности. Рейсы прибытием на ПАО «Тулачермет» в 6.55 и 7.07 были исполнены с опозданием по причине задержки в движении транспорта по пути следования.
Основной причиной неисполнения рейсов в вечернее время в полном объеме обусловлено заторами по пути следования, ДТП сторонних транспортных средств, а также сходами с линии по технической неисправности, что приводит к увеличению интервала движения и, как следствие, отклонениям от установленного расписания движения.
Предприятием предпринимается весь комплекс мер по оперативному ремонту и возврату транспортных средств на линию.
По всем фактам несоблюдения установленной схемы и расписания движения с перевозчиком ведется претензионная работа.
Транспортная работа автобусного маршрута № 24 находится на контроле администрации города.
Тулякам напомнили, что более подробно с расписанием движения автобусов можно ознакомиться на сайте администрации или по тел. 25-45-94.