«Простым работягам не на чем добираться до работы»: туляки пожаловались на автобус №24

В редакцию Myslo обратилась читательница Марина С. Она пожаловалась на работу автобуса № 24, который следует до «Тулачермета».

– Я живу в Пролетарском районе, работаю на заводе «Тулачермет Сталь», и каждый день дорога до работы становится адом! Единственный транспорт, на котором можно добраться, — это 24-й рейсовый автобус, но уже второй день они ходят как им вздумается.

Два утра подряд автобус, который идет в промежутке с 6 до 7 утра, просто не приходит.

Люди, которые работают с 7 часов, второй день опаздывают на работу.

Вчера вечером автобус просто «проскакал» мимо с табличкой «В гараж», выход в данном случае один — идти пешком. А идти-то не ближний свет, притом что по трассе едут фуры. Что это за каменный век? У нас что, нехватка автобусов?

Пожалуйста, посодействуйте со своей стороны, простым работягам просто не на чем добираться до работы и с нее.

Myslo запросил комментарий в администрации Тулы. Информация о нарушении расписания подтвердилась.