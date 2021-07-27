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«Простым работягам не на чем добираться до работы»: туляки пожаловались на автобус №24

«Простым работягам не на чем добираться до работы»: туляки пожаловались на автобус №24

Горожане говорят: водители нарушают расписание транспорта.

В редакцию Myslo обратилась читательница Марина С. Она пожаловалась на работу автобуса № 24, который следует до «Тулачермета».
 
– Я живу в Пролетарском районе, работаю на заводе «Тулачермет Сталь», и каждый день дорога до работы становится адом! Единственный транспорт, на котором можно добраться, — это 24-й рейсовый автобус, но уже второй день они ходят как им вздумается.
 
Два утра подряд автобус, который идет в промежутке с 6 до 7 утра, просто не приходит.
 
Люди, которые работают с 7 часов, второй день опаздывают на работу.
 
Вчера вечером автобус просто «проскакал» мимо с табличкой «В гараж», выход в данном случае один — идти пешком. А идти-то не ближний свет, притом что по трассе едут фуры. Что это за каменный век? У нас что, нехватка автобусов?
 
Пожалуйста, посодействуйте со своей стороны, простым работягам просто не на чем добираться до работы и с нее.
 
Myslo запросил комментарий в администрации Тулы. Информация о нарушении расписания подтвердилась.
 

– Автобусный маршрут № 24 обслуживается МКП «Тулгорэлектртранс». Перевозки осуществляются в соответствии с утвержденным расписанием. Контроль за работой транспорта на линии осуществляет диспетчерская служба АО «ЦДС ТО», которая использует аппаратуру спутниковой навигации ГЛОНАСС.

Проведенный анализ исполнения транспортной работы выявил причины неисполнения расписания.

26 и 27 июля неисполнение рейса прибытием на ПАО «Тулачермет» в 6.35 вызвано сходом транспортного средства с маршрута по причине технической неисправности. Рейсы прибытием на ПАО «Тулачермет» в 6.55 и 7.07 были исполнены с опозданием по причине задержки в движении транспорта по пути следования.

Основной причиной неисполнения рейсов в вечернее время в полном объеме обусловлено заторами по пути следования, ДТП сторонних транспортных средств, а также сходами с линии по технической неисправности, что приводит к увеличению интервала движения и, как следствие, отклонениям от установленного расписания движения.

Предприятием предпринимается весь комплекс мер по оперативному ремонту и возврату транспортных средств на линию.

По всем фактам несоблюдения установленной схемы и расписания движения с перевозчиком ведется претензионная работа.

Транспортная работа автобусного маршрута № 24 находится на контроле администрации города.

Тулякам напомнили, что более подробно с расписанием движения автобусов можно ознакомиться на сайте администрации или по тел. 25-45-94.

 

Кристина Вернигорина
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Автор: Кристина Вернигорина
Фотограф: Алексей Пирязев
сегодня, в 19:25 +4
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