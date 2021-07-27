На трассе «Крым» под Тулой столкнулись три машины: один человек погиб, двое пострадали

Один из автомобилей перевернулся на левый бок. Погибшего кузовом придавило к земле.

Примерно в 18.15 на 198-м километре трассе «Крым» под Тулой произошло столкновение трёх автомобилей: Volkswagen Polo, Lada X-Ray и Renault. Видео с места происшествия появилось в паблике 4p.tula.

По данным тульской Госавтоинспекции, один человек погиб – судя по всему, его придавило кузовом опрокинувшегося на левый бок Renault. Ещё двое пострадали. На месте работают сотрудники Госавтоинспекции, все обстоятельства аварии выясняются.