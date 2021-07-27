новости
новости
Регистрация
На трассе «Крым» под Тулой столкнулись три машины: один человек погиб, двое пострадали

На трассе «Крым» под Тулой столкнулись три машины: один человек погиб, двое пострадали

Один из автомобилей перевернулся на левый бок. Погибшего кузовом придавило к земле.

Примерно в 18.15 на 198-м километре трассе «Крым» под Тулой произошло столкновение трёх автомобилей: Volkswagen Polo, Lada X-Ray и Renault. Видео с места происшествия появилось в паблике 4p.tula.

По данным тульской Госавтоинспекции, один человек погиб – судя по всему, его придавило кузовом опрокинувшегося на левый бок Renault. Ещё двое пострадали. На месте работают сотрудники Госавтоинспекции, все обстоятельства аварии выясняются.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
сегодня, в 18:45 +3
Другие статьи по темам
Событие
ДТПавариястолкновение автомобилейпогиб в ДТПпострадавшие в ДТП
Место
Тулатрасса Крым
;

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

«Простым работягам не на чем добираться до работы»: туляки пожаловались на автобус №24
«Простым работягам не на чем добираться до работы»: туляки пожаловались на автобус №24
На Тульскую область обрушился крупный град: видео
На Тульскую область обрушился крупный град: видео
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2021 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.