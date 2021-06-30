«Тулагоргаз» опубликовал график отключений газа на июль

В июле специалисты АО «Тулагоргаз» проводят работы по техническому обслуживанию газового оборудования в многоквартирных домах и проверке герметичности газопроводов с временной приостановкой газоснабжения.

Временной интервал приостановки газа в многоквартирном доме напрямую зависит от обеспечения доступа газовикам в квартиры для выполнения работ по техобслуживанию плит, колонок и котлов.

Компания просит лиц, которые по каким-либо причинам не смогут присутствовать дома в день проведения проверки, а также лиц, находящихся на самоизоляции и карантине, сообщить об этом заранее. Вызвать мастера на удобную дату и время можно по телефонам: 25-36-68, 25-36-56, 25-36-37 либо сделать заявку на сайте (www.tulagorgaz.ru).

Работы будут проводиться по следующим адресам: