«Тулагоргаз» опубликовал график отключений газа на июль
Жителей просят быть дома в обозначенные в графике даты либо связаться заранее и договориться об удобной дате проверки исправности оборудования.
В июле специалисты АО «Тулагоргаз» проводят работы по техническому обслуживанию газового оборудования в многоквартирных домах и проверке герметичности газопроводов с временной приостановкой газоснабжения.
Временной интервал приостановки газа в многоквартирном доме напрямую зависит от обеспечения доступа газовикам в квартиры для выполнения работ по техобслуживанию плит, колонок и котлов.
Компания просит лиц, которые по каким-либо причинам не смогут присутствовать дома в день проведения проверки, а также лиц, находящихся на самоизоляции и карантине, сообщить об этом заранее. Вызвать мастера на удобную дату и время можно по телефонам: 25-36-68, 25-36-56, 25-36-37 либо сделать заявку на сайте (www.tulagorgaz.ru).
Работы будут проводиться по следующим адресам:
1 июля
с 12:00 до 18:00
- ул. Руднева, 28.
5 июля
с 12:00 до 18:00
- ул. Академика Павлова, 36.
- ул. М. Тореза, 10.
с 10:00 до 17:00
- ул. Кирова, 192, подъезд № 1.
- ул. Кирова, 141, подъезд № 1.
- ул. Кутузова, 82-б, подъезд № 1.
6 июля
с 12:00 до 18:00
- ул. Тульского Рабочего Полка, 100-б.
с 10:00 до 17:00
- ул. Кирова, 192, подъезд № 2.
- ул. Кирова, 141, подъезд № 2.
- ул. Кутузова, 82-б, подъезд № 2.
7 июля
с 12:00 до 18:00
- ул. Прокудина, 7/13; ул. Ползунова, 13/7.
с 10:00 до 17:00
- ул. Кирова, 192, подъезд № 3.
- ул. Кирова, 141, подъезд № 3.
- ул. Кутузова, 82-б, подъезд № 3.
8 июля
с 12:00 до 18:00
- ул. Первомайская, 32.
- ул. Седова, 31.
с 10:00 до 17:00
- ул. Кирова, 192, подъезд № 4.
- ул. Кутузова, 82-б, подъезд № 4.
с 14:00 до 17:00
- с. Осиновая Гора, Уютный проезд, 12.
12 июля
с 12:00 до 18:00
- ул. Мезенцева, 36-а.
- Одоевское ш., 100, подъезды № 1, 2.
с 10:00 до 17:00
- ул. Кутузова, 82-б, подъезд № 5.
- ул. Металлургов, 52, подъезд № 1.
- ул. Серова, 10, подъезд № 1.
13 июля
с 12:00 до 18:00
- ул. Руднева, 57.
- Одоевское ш., 100, подъезды № 3, 4.
- ул. Седова, 31-в.
с 10:00 до 17:00
- ул. Кутузова, 82-б, подъезд № 6.
- ул. Металлургов, 52, подъезд № 2.
14 июля
с 12:00 до 18:00
- Одоевское ш., 100, подъезды № 5, 6.
- ул. Седова, 33.
с 10:00 до 17:00
- ул. Металлургов, 52, подъезд № 3.
- ул. Серова, 10, подъезд № 2.
15 июля
с 10:00 до 17:00
- ул. Металлургов, 52, подъезд № 4.
19 июля
с 12:00 до 18:00
- ул. Тургеневская, 12.
- Красноармейский пр., 32.
с 10:00 до 17:00
- ул. Металлургов, 44-а.
- ул. Серова, 10, подъезд № 3.
- ул. Дементьева, 6; ул. Немцова, 38-а.
20 июля
с 12:00 до 18:00
- Красноармейский пр., 32.
с 10:00 до 17:00
- ул. Металлургов, 46-а.
21 июля
с 12:00 до 18:00
- ул. Свободы, 38-а.
- Красноармейский пр., 36.
- ул. Седова, 33-г.
с 10:00 до 17:00
- ул. Металлургов, 48-а.
- ул. Серова, 10, подъезд № 4.
с 14:00 до 17:00
- ул. С. Перовской, 3.
22 июля
с 12:00 до 18:00
- Красноармейский пр., 36.
26 июля
с 14:00 до 17:00
- ул. Староникитская, 89.
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