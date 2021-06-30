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«Тулагоргаз» опубликовал график отключений газа на июль

«Тулагоргаз» опубликовал график отключений газа на июль

Жителей просят быть дома в обозначенные в графике даты либо связаться заранее и договориться об удобной дате проверки исправности оборудования.

В июле специалисты АО «Тулагоргаз» проводят работы по техническому обслуживанию газового оборудования в многоквартирных домах и проверке герметичности газопроводов с временной приостановкой газоснабжения. 
 
Временной интервал приостановки газа в многоквартирном доме напрямую зависит от обеспечения доступа газовикам в квартиры для выполнения работ по техобслуживанию плит, колонок и котлов.
 
Компания просит лиц, которые по каким-либо причинам не смогут присутствовать дома в день проведения проверки, а также лиц, находящихся на самоизоляции и карантине, сообщить об этом заранее. Вызвать мастера на удобную дату и время можно по телефонам: 25-36-68, 25-36-56, 25-36-37 либо сделать заявку на сайте (www.tulagorgaz.ru).
 
Работы будут проводиться по следующим адресам:
 
1 июля 

с 12:00 до 18:00 
 
- ул. Руднева, 28. 
 
5 июля 
 
с 12:00 до 18:00 
 
- ул. Академика Павлова, 36. 
 
- ул. М. Тореза, 10. 
 
с 10:00 до 17:00 
 
- ул. Кирова, 192, подъезд № 1. 
 
- ул. Кирова, 141, подъезд № 1.  
 
- ул. Кутузова, 82-б, подъезд № 1. 
 
6 июля 
 
с 12:00 до 18:00 
 
- ул. Тульского Рабочего Полка, 100-б. 
 
с 10:00 до 17:00 
 
- ул. Кирова, 192, подъезд № 2. 
 
- ул. Кирова, 141, подъезд № 2.  
 
- ул. Кутузова, 82-б, подъезд № 2. 
 
7 июля 
 
с 12:00 до 18:00 
 
- ул. Прокудина, 7/13; ул. Ползунова, 13/7. 
 
с 10:00 до 17:00 
 
- ул. Кирова, 192, подъезд № 3. 
 
- ул. Кирова, 141, подъезд № 3.  
 
- ул. Кутузова, 82-б, подъезд № 3. 
 
8 июля 
 
с 12:00 до 18:00 
 
- ул. Первомайская, 32. 
 
- ул. Седова, 31. 
 
с 10:00 до 17:00 
 
- ул. Кирова, 192, подъезд № 4. 
 
- ул. Кутузова, 82-б, подъезд № 4. 
 
с 14:00 до 17:00 
 
- с. Осиновая Гора, Уютный проезд, 12. 
 
12 июля 
 
с 12:00 до 18:00 
 
- ул. Мезенцева, 36-а. 
 
- Одоевское ш., 100, подъезды № 1, 2. 
 
с 10:00 до 17:00 
 
- ул. Кутузова, 82-б, подъезд № 5. 
 
- ул. Металлургов, 52, подъезд № 1. 
 
- ул. Серова, 10, подъезд № 1. 
 
13 июля 
 
с 12:00 до 18:00 
 
- ул. Руднева, 57. 
 
- Одоевское ш., 100, подъезды № 3, 4. 
 
- ул. Седова, 31-в. 
 
с 10:00 до 17:00 
 
- ул. Кутузова, 82-б, подъезд № 6. 
 
- ул. Металлургов, 52, подъезд № 2. 
 
14 июля 
 
с 12:00 до 18:00 
 
- Одоевское ш., 100, подъезды № 5, 6. 
 
- ул. Седова, 33. 
 
с 10:00 до 17:00 
 
- ул. Металлургов, 52, подъезд № 3. 
 
- ул. Серова, 10, подъезд № 2. 
 
15 июля 
 
с 10:00 до 17:00 
 
- ул. Металлургов, 52, подъезд № 4. 
 
19 июля 
 
с 12:00 до 18:00 
 
- ул. Тургеневская, 12. 
 
- Красноармейский пр., 32. 
 
с 10:00 до 17:00 
 
- ул. Металлургов, 44-а. 
 
- ул. Серова, 10, подъезд № 3. 
 
- ул. Дементьева, 6; ул. Немцова, 38-а. 
 
20 июля 
 
с 12:00 до 18:00 
 
- Красноармейский пр., 32. 
 
с 10:00 до 17:00 
 
- ул. Металлургов, 46-а. 
 
21 июля 
 
с 12:00 до 18:00 
 
- ул. Свободы, 38-а. 
 
- Красноармейский пр., 36. 
 
- ул. Седова, 33-г. 
 
с 10:00 до 17:00 
 
- ул. Металлургов, 48-а. 
 
- ул. Серова, 10, подъезд № 4. 
 
с 14:00 до 17:00 
 
- ул. С. Перовской, 3. 
 
22 июля 
 
с 12:00 до 18:00 
 
- Красноармейский пр., 36. 
 
26 июля 
 
с 14:00 до 17:00 
 
- ул. Староникитская, 89. 
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