В Тульской области внедрят инвестиционную декларацию

Этот инструмент будет апробирован в семи регионах России.

В текущем году стандарты инвестиционной декларации планируется внедрить в семи пилотных регионах: Воронежской, Сахалинской, Московской, Нижегородской и Тульской, Новгородской, Челябинской областях.

Первый зампред Правительства России Андрей Белоусов провел совещание по разработке и внедрению стандарта инвестиционной декларации субъекта РФ. Эта работа ведется в рамках исполнения Послания Президента Федеральному Собранию.

Андрей Белоусов поручил до конца июля подготовить методические указания по разработке инвестиционной декларации и направить их в пилотные регионы. Минэкономразвития поручено привлечь к разработке стандарта деловое сообщество и Агентство стратегических инициатив.

Субъекты должны принять соответствующие нормативно-правовые акты и запустить декларацию в работу до 30 октября. Инвестиционная декларация представляет собой обязательство региона перед инвестором. Она создается на фиксированный срок, в течение которого остается неизменной.

В декларацию, в частности, должно войти обращение губернатора с общим описанием инвестиционных целей, ключевые характеристики региона, инвестиционные приоритеты с привязкой к конкретной территории, описание инвестиционной стратегии (порядок реализации приоритетов), инвестиционного потенциала, команды специалистов, а также меры поддержки и непосредственно контакты. Одна из ключевых целей этого проекта – установление доверия между инвестором и государством.