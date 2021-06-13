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Самые зрелищные бои Юношеской лиги ММА: фоторепортаж с Казанской набережной

Самые зрелищные бои Юношеской лиги ММА: фоторепортаж с Казанской набережной

В соревнованиях приняли участие 120 спортсменов.

12 июня в Туле состоялась Юношеская лига ММА. В соревнованиях приняли участие 120 спортсменов в возрастных группах 12−13, 14−16, 16−17 и 18−20 лет и почти во всех весовых категориях. Бойцы представляли разные клубы и спортивные школы региона, среди которых КБЕ Сафарова, КЕ «Варяг», спортивный клуб «Гладиатор», «Спирит», «Самбо-94», «Хулиган», много спортсменов выставило Тульское суворовское военное училище.

Спортивное событие состоялось на площади Казанской набережной. Для этого была специально смонтирована сцена, с двух сторон которой установили большие экраны с трансляцией происходящего в восьмиугольнике.

Предварила «Юношескую лигу» зарядка с вице-президентом федерации, профессиональным бойцом ММА, тренером чемпионки России по СБЕ ММА Дианы Найденовой Сергеем Арбузовым.

После стартовало с торжественное открытие. Министр спорта Тульской области Андрей Журавлёв:

- Большую поддержку нам оказывает губернатор Алексей Геннадьевич Дюмин, мы строим уникальные большие спортивные сооружения. В этом году планируем открыть целый дворец единоборств «Тула Арена», где, надеюсь, мы с коллегами будем проводить очень много соревнований, в том числе, по смешанному боевому единоборству.

Хочу сказать слова благодарности и всероссийской и региональной Федерации смешанного боевого единоборства за то, что они проводят достаточно системную работу в области развития этого вида спорта, за то, что большое внимание уделяют подрастающему поколению, молодежи.

Юношескую Лигу посетил президент Союза ММА России Радмир Габдуллин:

- Для меня символично присутствовать на тульской земле в День России. С ней меня многое связывает, в том числе областная федерация ММА, наши спортсмены. У нашего вида спорта есть несколько привлекательных сторон — это и профессиональный, и любительский спорт, и они друг друга дополняют. У спортсмена есть возможность эволюционировать из любителя в профи. Мы создаем, настоящий и правильный социальный лифт для нашей молодежи. Кроме этого, ММА популярен и зрелищен, и практически каждый год наш спорт дает много чемпионов в самых крупных мировых промоушенах. Нельзя не подчеркнуть абсолютное чемпионство сборной России на чемпионатах Мира и Европы на протяжении восьми лет.

В 17.00 стартовали межклубные встречи: семь поединков более взрослых и опытных спортсменов, среди которых были претенденты на участие в первенстве Европы и мира.

Завершился день ММА профессиональными встречами. Элман Сафаров, 8-кратный чемпион России, чемпион Европы и мира по карате, победил молодого, крепкого и перспективного Владислава Мазепова.

Любимец тульской публики, мастер спорта по ММА, победитель «Битвы за Тулу» Тигран Оганесян в упорной борьбе одержал верх над двукратным чемпионом Москвы по панкратиону, серебряным призером России по боевому самбо Муратом Килиметовым.

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В Туле прошла Юношеская лига ММА:, Фото: 57
В Туле прошла Юношеская лига ММА:, Фото: 58
В Туле прошла Юношеская лига ММА:, Фото: 59
В Туле прошла Юношеская лига ММА:, Фото: 60
В Туле прошла Юношеская лига ММА:, Фото: 61
В Туле прошла Юношеская лига ММА:, Фото: 62
В Туле прошла Юношеская лига ММА:, Фото: 63
В Туле прошла Юношеская лига ММА:, Фото: 64
В Туле прошла Юношеская лига ММА:, Фото: 65
В Туле прошла Юношеская лига ММА:, Фото: 66
В Туле прошла Юношеская лига ММА:, Фото: 67
В Туле прошла Юношеская лига ММА:, Фото: 68
В Туле прошла Юношеская лига ММА:, Фото: 69
В Туле прошла Юношеская лига ММА:, Фото: 70
В Туле прошла Юношеская лига ММА:, Фото: 71
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В Туле прошла Юношеская лига ММА:, Фото: 73
В Туле прошла Юношеская лига ММА:, Фото: 74
В Туле прошла Юношеская лига ММА:, Фото: 75
В Туле прошла Юношеская лига ММА:, Фото: 76
В Туле прошла Юношеская лига ММА:, Фото: 77
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В Туле прошла Юношеская лига ММА:, Фото: 83
В Туле прошла Юношеская лига ММА:, Фото: 84
В Туле прошла Юношеская лига ММА:, Фото: 85
В Туле прошла Юношеская лига ММА:, Фото: 86
В Туле прошла Юношеская лига ММА:, Фото: 87
В Туле прошла Юношеская лига ММА:, Фото: 88
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В Туле прошла Юношеская лига ММА:, Фото: 125
В Туле прошла Юношеская лига ММА:, Фото: 126
В Туле прошла Юношеская лига ММА:, Фото: 127
В Туле прошла Юношеская лига ММА:, Фото: 128
В Туле прошла Юношеская лига ММА:, Фото: 129
В Туле прошла Юношеская лига ММА:, Фото: 130
В Туле прошла Юношеская лига ММА:, Фото: 131
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В Туле прошла Юношеская лига ММА:, Фото: 133
В Туле прошла Юношеская лига ММА:, Фото: 134
В Туле прошла Юношеская лига ММА:, Фото: 135
В Туле прошла Юношеская лига ММА:, Фото: 136
В Туле прошла Юношеская лига ММА:, Фото: 137
В Туле прошла Юношеская лига ММА:, Фото: 138
В Туле прошла Юношеская лига ММА:, Фото: 139
В Туле прошла Юношеская лига ММА:, Фото: 140
В Туле прошла Юношеская лига ММА:, Фото: 141
В Туле прошла Юношеская лига ММА:, Фото: 142
В Туле прошла Юношеская лига ММА:, Фото: 143
В Туле прошла Юношеская лига ММА:, Фото: 144
В Туле прошла Юношеская лига ММА:, Фото: 145
В Туле прошла Юношеская лига ММА:, Фото: 146
В Туле прошла Юношеская лига ММА:, Фото: 147
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В Туле прошла Юношеская лига ММА:, Фото: 166
В Туле прошла Юношеская лига ММА:, Фото: 167
В Туле прошла Юношеская лига ММА:, Фото: 168
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В Туле прошла Юношеская лига ММА:, Фото: 174
В Туле прошла Юношеская лига ММА:, Фото: 175
В Туле прошла Юношеская лига ММА:, Фото: 176
В Туле прошла Юношеская лига ММА:, Фото: 177
В Туле прошла Юношеская лига ММА:, Фото: 178
В Туле прошла Юношеская лига ММА:, Фото: 179
В Туле прошла Юношеская лига ММА:, Фото: 180
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В Туле прошла Юношеская лига ММА:, Фото: 182
В Туле прошла Юношеская лига ММА:, Фото: 183
В Туле прошла Юношеская лига ММА:, Фото: 184
В Туле прошла Юношеская лига ММА:, Фото: 185
В Туле прошла Юношеская лига ММА:, Фото: 186
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Фотограф: Алексей Пирязев
сегодня, в 19:10 −4
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