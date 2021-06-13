Самые зрелищные бои Юношеской лиги ММА: фоторепортаж с Казанской набережной

12 июня в Туле состоялась Юношеская лига ММА. В соревнованиях приняли участие 120 спортсменов в возрастных группах 12−13, 14−16, 16−17 и 18−20 лет и почти во всех весовых категориях. Бойцы представляли разные клубы и спортивные школы региона, среди которых КБЕ Сафарова, КЕ «Варяг», спортивный клуб «Гладиатор», «Спирит», «Самбо-94», «Хулиган», много спортсменов выставило Тульское суворовское военное училище.

Спортивное событие состоялось на площади Казанской набережной. Для этого была специально смонтирована сцена, с двух сторон которой установили большие экраны с трансляцией происходящего в восьмиугольнике.

Предварила «Юношескую лигу» зарядка с вице-президентом федерации, профессиональным бойцом ММА, тренером чемпионки России по СБЕ ММА Дианы Найденовой Сергеем Арбузовым.

После стартовало с торжественное открытие. Министр спорта Тульской области Андрей Журавлёв:

- Большую поддержку нам оказывает губернатор Алексей Геннадьевич Дюмин, мы строим уникальные большие спортивные сооружения. В этом году планируем открыть целый дворец единоборств «Тула Арена», где, надеюсь, мы с коллегами будем проводить очень много соревнований, в том числе, по смешанному боевому единоборству.

Хочу сказать слова благодарности и всероссийской и региональной Федерации смешанного боевого единоборства за то, что они проводят достаточно системную работу в области развития этого вида спорта, за то, что большое внимание уделяют подрастающему поколению, молодежи.

Юношескую Лигу посетил президент Союза ММА России Радмир Габдуллин:

- Для меня символично присутствовать на тульской земле в День России. С ней меня многое связывает, в том числе областная федерация ММА, наши спортсмены. У нашего вида спорта есть несколько привлекательных сторон — это и профессиональный, и любительский спорт, и они друг друга дополняют. У спортсмена есть возможность эволюционировать из любителя в профи. Мы создаем, настоящий и правильный социальный лифт для нашей молодежи. Кроме этого, ММА популярен и зрелищен, и практически каждый год наш спорт дает много чемпионов в самых крупных мировых промоушенах. Нельзя не подчеркнуть абсолютное чемпионство сборной России на чемпионатах Мира и Европы на протяжении восьми лет.

В 17.00 стартовали межклубные встречи: семь поединков более взрослых и опытных спортсменов, среди которых были претенденты на участие в первенстве Европы и мира.

Завершился день ММА профессиональными встречами. Элман Сафаров, 8-кратный чемпион России, чемпион Европы и мира по карате, победил молодого, крепкого и перспективного Владислава Мазепова.

Любимец тульской публики, мастер спорта по ММА, победитель «Битвы за Тулу» Тигран Оганесян в упорной борьбе одержал верх над двукратным чемпионом Москвы по панкратиону, серебряным призером России по боевому самбо Муратом Килиметовым.