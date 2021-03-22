В Тульской области открыта горячая линия по вопросам работы транспорта

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В региональный ситуационный центр поступают жалобы, связанные с работой безнала в маршрутках и транспортными картами.

На оперативном совещании губернатор Алексей Дюмин отметил, что после повышения тарифов на проезд количество обращений выросло. Они касаются некорректного списания денег и сбоев в работе терминалов безналичной оплаты на некоторых маршрутах.

Глава регионального Минтранса Родион Дудник доложил, что в работе системы безналичной оплаты фиксируются единичные случаи нарушений, которые оперативно отрабатывает тульский ОЕИРЦ. Количество сбоев – не более 0,76 %.

Жалобы на неправильное списание средств возникают из-за того, что в чеке автоматически пробивается сумма действующего тарифа – 21 рубль. При этом с карты списывается на 5 рублей меньше – 16 рублей (согласно условиям акции, начатой с 1 марта).

По всем фактам некорректного списания средств пассажиры могут обратиться в АО «ОЕИРЦ». Все перевозчики установили терминалы, но не все водители добросовестно предоставляют пассажирам возможность оплаты картой. Это касается только коммерческих перевозчиков и в основном по Туле.

Губернатор поручил Родиону Дуднику совместно с налоговиками выработать алгоритм работы с перевозчиками по использованию безнала, а технические сбои при оплате устранить в кратчайшие сроки. Также поручено проработать вопрос передачи функций выдачи и замены транспортных карт в МФЦ.