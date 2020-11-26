Из-за коммунальной аварии на четырех улицах Пролетарского района отключили воду

Ранее Myslo писал, что утром в Туле в районе пересечения улиц Осташева и Замочной подтопило проезжую часть и территорию промышленной базы. По информации администрации города, на указанном участке произошло повреждение трубопровода диаметром 500 мм.

На месте работают специалисты «Тулагорводоканала». Воду с проезжей части уже откачали.

Из-за коммунальной аварии отключено холодное водоснабжение на улицах Осташева, Замочной, Декабристов и Пробной.