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Из-за коммунальной аварии на четырех улицах Пролетарского района отключили воду

Из-за коммунальной аварии на четырех улицах Пролетарского района отключили воду

«Море» на улице Замочной ликвидировали.

Ранее Myslo писал, что утром в Туле в районе пересечения улиц Осташева и Замочной подтопило проезжую часть и территорию промышленной базы. По информации администрации города, на указанном участке произошло повреждение трубопровода диаметром 500 мм.

На месте работают специалисты «Тулагорводоканала». Воду с проезжей части уже откачали.

Из-за коммунальной аварии отключено холодное водоснабжение на улицах Осташева, Замочной, Декабристов и Пробной.

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Автор: Кристина Вернигорина
Фотограф: Алексей Пирязев
сегодня, в 12:03 +4
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коммунальная авариязатопление проезжей части

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