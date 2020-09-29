«Тотальный диктант» в Туле напишут на заводе «Октава»

Диктант пройдет 17 октября 2020 года: впервые за 17 лет он будет написан осенью.

Тульский электроакустический завод «Октава» станет площадкой Всемирного просветительского проекта «Тотальный диктант» в Туле.

Площадка на заводе вместит до ста желающих проверить свою грамотность и знание русского языка. Будет продиктован отрывок из текста лауреата литературной премии «Национальный бестселлер», автора романов «Жажда», «Степные боги» и «Холод», доцента Литературного института им. Горького Андрея Геласимова.

«В тексте «Тотального диктанта – 2020», который посвящен теме космоса, упоминаются Константин Циолковский и Юрий Гагарин. Интересно, что свое знаменитое «Поехали!» первый космонавт произнес именно в микрофон «Октава». Это делает символичным участие завода в акции», — отметила директор Фонда «Тотальный диктант», член Совета по русскому языку при Президенте РФ Ольга Ребковец.

Завод «Октава» разрабатывает и производит профессиональные студийные микрофоны, комплексы для диспетчерской связи и переговорные устройства, авиационные гарнитуры с высокой разборчивостью речи. Тульской электроакустикой оснащены студии в телецентре Останкино, радиостанции России и мира, концертные площадки и Дома культуры, аэропорты и центры диспетчеризации. Банки используют микрофоны «Октава» для биометрической идентификации клиентов.

«Своими глазами увидеть изнутри легендарное российское электроакустическое предприятие — редкая возможность. Мы планируем не только организовать здесь площадку «Тотального диктанта», для желающих пройдет экскурсия по производству легендарных российских микрофонов, можно будет подержать в руках уникальные модели, через которые вел трансляции Юрий Левитан, пел Владимир Высоцкий, увидеть радиоприемник, изготовленный для Иосифа Сталина. Кроме того, на заводе будет открыта выставка живописных полотен туляка, известного на весь мир своими работами по оформлению ружей гравера, члена Союза художников России Ивана Щербино», — рассказала директор по маркетингу завода «Октава» Любовь Стальнова.