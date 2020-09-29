В ДТП с микроавтобусом в Щекинском районе погибли граждане Вьетнама
Два человека умерли, один получил тяжелые травмы.
Сегодня, 29 сентября, на 217-м км автодороги «Крым» в Щекинском районе произошло ДТП.
В 00:50 54-летний водитель микроавтобуса Volkswagen Transporter двигался в сторону Орла и при выполнении левого поворота не предоставил преимущества в движении грузовику Freightliner FLC с полуприцепом Kogel, которым управлял 59-летний мужчина. В результате этого автомобили столкнулись.
В результате аварии погибли два пассажира Volkswagen Transporter - 48-летний и 45-летний граждане Вьетнама.
Водитель микроавтобуса, также гражданин Вьетнама, был госпитализирован с тяжелыми травмами.
В настоящее время сотрудники тульской Госавтоинспекции проводят мероприятия по выяснению всех деталей происшествия.