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В ДТП с микроавтобусом в Щекинском районе погибли граждане Вьетнама
Фото: ГУ МЧС России по Тульской области.

В ДТП с микроавтобусом в Щекинском районе погибли граждане Вьетнама

Два человека умерли, один получил тяжелые травмы.

Сегодня, 29 сентября, на 217-м км автодороги «Крым» в Щекинском районе произошло ДТП.

В 00:50 54-летний водитель микроавтобуса Volkswagen Transporter двигался в сторону Орла и при выполнении левого поворота не предоставил преимущества в движении грузовику Freightliner FLC с полуприцепом Kogel, которым управлял 59-летний мужчина. В результате этого автомобили столкнулись. 

В результате аварии погибли два пассажира Volkswagen Transporter - 48-летний и 45-летний граждане Вьетнама. 

Водитель микроавтобуса, также гражданин Вьетнама, был госпитализирован с тяжелыми травмами.  

В настоящее время сотрудники тульской Госавтоинспекции проводят мероприятия по выяснению всех деталей происшествия.

 

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Автор: Артем Жильцов
сегодня, в 09:19 0
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ДТПавария с микроавтобусомЩекинский районГУ МЧС России по Тульской области

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