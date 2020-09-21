Нуждается в помощи, не разговаривает: в Щекино ищут пропавшего пенсионера
Александр Николаевич Константинов ушёл из дома 14 сентября и не вернулся.
Поисковики отряда «Лиза Алерт» просят жителей региона помочь в поисках 61-летнего жителя Щекинского района Александра Николаевича Константинова. Неделю назад, 14 сентября, он ушёл из дома в Щекино и пропал.
Приметы: рост 176 см, худощавого телосложения, волосы седые, глаза светло-карие. Одежда: предположительно, серая или синяя рубашка, тёмные с жёлтыми полосками спортивные штаны, домашние тапочки или чёрные кроссовки.
Мужчина нуждается в медицинской помощи и не разговаривает. Если вы видели его, звоните по телефонам: 8(800)700-54-52, 8(953)439-20-72 или 112.
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