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Нуждается в помощи, не разговаривает: в Щекино ищут пропавшего пенсионера

Нуждается в помощи, не разговаривает: в Щекино ищут пропавшего пенсионера

Александр Николаевич Константинов ушёл из дома 14 сентября и не вернулся.

Поисковики отряда «Лиза Алерт» просят жителей региона помочь в поисках 61-летнего жителя Щекинского района Александра Николаевича Константинова. Неделю назад, 14 сентября, он ушёл из дома в Щекино и пропал.

Приметы: рост 176 см, худощавого телосложения, волосы седые, глаза светло-карие. Одежда: предположительно, серая или синяя рубашка, тёмные с жёлтыми полосками спортивные штаны, домашние тапочки или чёрные кроссовки.

Мужчина нуждается в медицинской помощи и не разговаривает. Если вы видели его, звоните по телефонам: 8(800)700-54-52, 8(953)439-20-72 или 112.

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Автор: Леонид Почекин
вчера, в 21:21 +2
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Место
Тульская областьЩекино

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