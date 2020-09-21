В Туле неизвестный залил салон дорогой иномарки машинным маслом и фекалиями

Фото: instagram.com/tula.chp/

Судя по записям с камер видеонаблюдения, «нагадил» владельцу седана парень в маске и капюшоне.

На ул. Оружейной в Туле владельца белого седана BMW ожидал неприятный сюрприз – ночью кто-то разбил стёкла и залил в салон два ведра фекалий, «приправив» свой «презент» машинным маслом.

«Все испорчено: потолок, салон, и еще? булыжником рас***ачили коробку передач», – цитирует автовладельца инстаграм-аккаунт «Тула. ЧП».

Уточняется, что инцидент попал в объектив камер видеонаблюдения – салон иномарки испортил парень в маске и капюшоне. Разбив стекло передней пассажирской двери, он быстро сделал своё «чёрное дело» и скрылся.