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В Туле неизвестный залил салон дорогой иномарки машинным маслом и фекалиями
Фото: instagram.com/tula.chp/

В Туле неизвестный залил салон дорогой иномарки машинным маслом и фекалиями

Судя по записям с камер видеонаблюдения, «нагадил» владельцу седана парень в маске и капюшоне.

На ул. Оружейной в Туле владельца белого седана BMW ожидал неприятный сюрприз – ночью кто-то разбил стёкла и залил в салон два ведра фекалий, «приправив» свой «презент» машинным маслом.

«Все испорчено: потолок, салон, и еще? булыжником рас***ачили коробку передач», – цитирует автовладельца инстаграм-аккаунт «Тула. ЧП».

Уточняется, что инцидент попал в объектив камер видеонаблюдения – салон иномарки испортил парень в маске и капюшоне. Разбив стекло передней пассажирской двери, он быстро сделал своё «чёрное дело» и скрылся.

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Автор: Леонид Почекин
вчера, в 21:40 +10
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